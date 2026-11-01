كانت ترى الموتى وتطلق النار عليهم.. والسبب دواء شائع في كل منزل

في واقعة طبية غريبة بولاية ميشيغان الأمريكية، كشفت الفحوص الطبية عن سبب غير متوقع وراء إصابة امرأة تبلغ من العمر 65 عاما بهلوسات بصرية دفعتها إلى إطلاق النار على أشخاص اعتقدت أنها تراهم أمامها، قبل أن يتبين أنهم غير موجودين، وأن ما حدث كان نتيجة تسمم مزمن بسبب الإفراط في تناول الأسبرين.

وبحسب تقرير نشره موقع livescience، نُقلت المرأة إلى قسم الطوارئ بواسطة سيارة إسعاف، بعدما أطلقت النار على أشخاص كانت مقتنعة بوجودهم، مؤكدة أنها شاهدت أشخاصا متوفين وأطلقت النار عليهم.

وعلى الرغم من غرابة الواقعة، بدت المريضة هادئة ومستقرة عند وصولها إلى المستشفى، وكانت مدركة لما يدور حولها، بل طلبت مقابلة طبيب نفسي، ولم يكن لديها أي تاريخ مرضي نفسي معروف، الأمر الذي دفع الأطباء إلى البحث عن أسباب أخرى وراء الهلوسات التي تعاني منها.

تحاليل تكشف المفاجأة

وأظهرت الفحوص الأولية إصابة المرأة بارتفاع ضغط الدم، إلى جانب معاناتها من أمراض مزمنة شملت السكري وقصور القلب وآلام أسفل الظهر، كما كشفت تحاليل الدم عن وجود حموضة استقلابية خفيفة، لكن النتيجة الأكثر لفتا لانتباه الفريق الطبي كانت ارتفاع مستوى الساليسيلات في جسمها بصورة غير طبيعية، وهي مواد تدخل في تركيب الأسبرين.

وبعد سؤالها عن الأدوية التي تتناولها، كشفت المرأة أنها اعتادت على تناول أكثر من 15 قرصا من الأسبرين يوميا، بتركيز 500 ملليغرام للقرص الواحد، أي ما يزيد على 7.5 غرامات يوميا، على مدار عدة أسابيع، في محاولة لتخفيف آلامها المستمرة.

وعززت شكوك الأطباء معاناتها من طنين الأذن، الذي يُعد أحد الأعراض المعروفة للتسمم بالساليسيلات، ليتجه التشخيص نحو إصابتها بتسمم مزمن نتيجة الإفراط في تناول الأسبرين.

علاج ينهي الهلوسات خلال 48 ساعة

وبعد التشاور مع مركز مكافحة السموم في ولاية ميشيغان، قرر الأطباء إعطاء المريضة بيكربونات الصوديوم عن طريق الوريد، بهدف زيادة قلوية الدم والبول، ومساعدة الكلى على التخلص من الساليسيلات المتراكمة في الجسم.

وبدأت مستويات الساليسيلات في الدم بالانخفاض خلال ساعات من بدء العلاج، فيما اختفى طنين الأذن والهلوسات البصرية تدريجيا خلال 48 ساعة من دخولها المستشفى.

وفي نهاية المطاف، تعافت المرأة وتمكنت من مغادرة المستشفى والعودة إلى منزلها، دون الحاجة إلى الخضوع لعلاج نفسي، بعدما اتضح أن الأعراض التي بدت في البداية وكأنها اضطراب نفسي كانت مرتبطة بتسمم دوائي.

تحذير من أعراض غير متوقعة

ووفقا للتقرير المنشور في مجلة Clinical Practice and Cases in Emergency Medicine، تسلط هذه الواقعة الضوء على خطورة الإفراط في تناول الأدوية الشائعة، حتى تلك التي يمكن الحصول عليها بسهولة من الصيدليات دون وصفة طبية.

وأوضح التقرير أن التسمم المزمن بالساليسيلات قد يؤدي إلى مجموعة من الاضطرابات الهضمية والتنفسية والعصبية والاستقلابية، وقد تظهر في بعض الحالات أعراض غير مألوفة، من بينها الهلوسات البصرية.

وأشار الباحثون إلى احتمال ارتباط هذه الهلوسات بتغيرات في الحاجز الدموي الدماغي، بما قد يؤثر في انتقال بعض المواد من الدم إلى الدماغ بعد التعرض المطول لجرعات مرتفعة من الساليسيلات.

وتؤكد هذه الحالة أهمية عدم الاستهانة بالجرعات الدوائية، وضرورة البحث عن الأسباب الطبية والدوائية المحتملة عند ظهور أعراض نفسية أو عصبية مفاجئة، بدلا من افتراض وجود اضطراب نفسي من البداية.