بعد مراقبة مليون شخص.. ماذا يحدث عند شرب الشاي والقهوة ساخنين؟

أظهرت دراسة واسعة النطاق أن تناول الشاي والقهوة والمشروبات الأخرى في درجات حرارة مرتفعة جدا قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بنوع من سرطان المريء، في نتائج تشير إلى أن درجة حرارة المشروب قد تكون أكثر أهمية من مكوناته.

ووجد باحثون من جامعة أكسفورد، بعد تحليل بيانات نحو 977 ألف شخص بالغ شاركوا في دراسة البنك الحيوي البريطاني ودراسة "مليون امرأة"، أن الأشخاص الذين اعتادوا تناول المشروبات "شديدة السخونة" كانوا أكثر عرضة للإصابة بـسرطان الخلايا الحرشفية في المريء بنحو 3.17 مرات مقارنة بمن يفضلون تناول المشروبات الدافئة.

وتابع الباحثون السجلات الصحية للمشاركين لأكثر من عشر سنوات، وخلال فترة الدراسة أُصيب 2348 شخصا بسرطان المريء، وهو السرطان الذي يصيب الأنبوب العضلي الذي ينقل الطعام والشراب من الفم إلى المعدة.

علاقة واضحة بدرجة الحرارة

وأظهرت النتائج أن الارتباط كان أكثر وضوحا في حالة سرطان الخلايا الحرشفية بالمريء، بينما لم يجد الباحثون علاقة مماثلة بين درجة حرارة المشروبات والإصابة بـالسرطان الغدي للمريء.

ويرى الباحثون أن هذا الاختلاف قد يشير إلى أن الحرارة نفسها تلعب دورا في زيادة خطر الإصابة، وليس مكونات الشاي أو القهوة، خصوصا أن الخلايا المبطنة للمريء تتعرض مباشرة للسائل الساخن أثناء مروره، ونُشرت نتائج الدراسة في المجلة الدولية للسرطان (International Journal of Cancer).

وقالت الدكتورة كيرين بيبييه، الباحثة الرئيسية وكبيرة علماء الأوبئة في مجال التغذية بجامعة أكسفورد للصحة السكانية، إن الأبحاث الدولية كانت قد ربطت منذ سنوات بين تناول المشروبات شديدة السخونة وزيادة خطر الإصابة ببعض سرطانات المريء، إلا أن السؤال كان ما إذا كان الأمر ينطبق أيضا على درجات الحرارة التي تُستهلك عندها المشروبات الساخنة عادةً في المجتمعات الغربية.

منظمة الصحة العالمية تحذر من المشروبات شديدة السخونة

وتأتي النتائج الجديدة في أعقاب أدلة بحثية سابقة، ففي عام 2016، صنفت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية تناول المشروبات التي تتجاوز حرارتها 65 درجة مئوية ضمن العوامل التي يُرجح أن تكون مسرطنة للإنسان.

وأكدت الوكالة آنذاك أن مصدر القلق يرتبط بدرجة حرارة المشروب وليس بنوع المشروب نفسه.

كما أظهرت دراسة أخرى نُشرت عام 2025 وشملت أكثر من 454 ألف مشارك من البنك الحيوي البريطاني، ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية في المريء لدى الأشخاص الذين تناولوا الشاي والقهوة بدرجات حرارة أعلى، دون وجود ارتباط واضح بالسرطان الغدي.

كيف يمكن للحرارة أن تؤثر في المريء؟

ويعتقد الباحثون أن التعرّض المتكرر للسوائل شديدة السخونة قد يؤدي إلى إلحاق أضرار متكررة بالخلايا المبطنة للمريء، ومع قيام الجسم بإصلاح هذه الأنسجة وتجدد الخلايا بصورة متكررة، قد تزداد فرص تراكم أخطاء خلوية على مدى سنوات طويلة، وهو ما قد يسهم في زيادة احتمالية تطور السرطان.

ومع ذلك، تعتمد الدراسة على تقييم المشاركين لدرجة حرارة مشروباتهم، إذ صنفوها على أنها "دافئة" أو "ساخنة" أو "شديدة السخونة"، ولم تُقَس درجة حرارة كل مشروب بشكل مباشر.

وتشير النتائج إلى أن ترك الشاي أو القهوة لبضع دقائق حتى تنخفض حرارتهما قبل تناولهما قد يكون إجراءً بسيطا لتقليل التعرض المتكرر للحرارة المرتفعة.