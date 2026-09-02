أسبوع دبي للموضة يعود في أكتوبر لترسيخ مكانة الإمارة على خريطة الأزياء العالمية

يعود أسبوع دبي للموضة بنسخته الجديدة لربيع وصيف 2027 إلى حي دبي للتصميم خلال الفترة من 22 إلى 26 أكتوبر المقبل، بمشاركة نخبة من المصممين والمواهب الإبداعية والجهات الفاعلة في قطاع الأزياء، بما يعزز مكانة دبي وجهة عالمية للموضة والإبداع.

ويقدم الحدث، الذي ينظمه حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم بالتعاون مع مجلس الأزياء العربي، برنامجا متنوعا من عروض الأزياء والفعاليات التي تسلط الضوء على أبرز المواهب في المنطقة، إلى جانب دعم المصممين الناشئين وتمكينهم من الوصول إلى الأسواق والمنصات العالمية.

وتستقطب نسخة ربيع وصيف 2027 مجموعة من المصممين والجهات الراغبة بالشراء وتجار التجزئة وممثلي وسائل الإعلام، مع توفير مساحات وفرص للتواصل وبناء العلاقات المهنية واستكشاف آفاق التعاون والشراكات في قطاع الأزياء.

ويتيح برنامج الجهات الراغبة بالشراء لتجار التجزئة الاطلاع على أحدث مجموعات الأزياء من خلال مواعيد خاصة في صالات العرض وحضور عروض حصرية للمصممين، بما يسهم في تعزيز فرص التعاون التجاري والوصول إلى أسواق جديدة.

وبدأ أسبوع دبي للموضة استقبال طلبات مشاركة المصممين عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، على أن تتولى لجنة متخصصة مراجعة الطلبات واختيار المواهب التي تعكس تنوع وتطور مشهد الموضة المتنامي في المنطقة.