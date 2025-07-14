النسخة الأولى لـ "هيرميس بيركين" 1985 بيعت 10.1 مليون دولار

حقيبة هيرميس بيركين تعتبر واحدة من أشهر وأغلى حقائب اليد في العالم، وتُعد رمزًا للترف والترف الفاخر. تصميمها وتاريخها المميز جعلاها قطعة فنية فريدة، حيث تم تصميمها بناءً على طلب شخصي من جين بيركين بنفسها، مما أضفى عليها طابعًا خاصًا. منذ إطلاقها في عام 1984، أصبحت رمزًا للمكانة الاجتماعية، وتُعد مرآة لثقافة الرفاهية والتميز.

بيعت حقيبة هيرميس بيركين الأصلية التي كانت ملكًا لجين بيركين مقابل 10.1 مليون دولار في مزاد " ايقونات الموضة " ا الذى نظمته دار "سوثبي " للمزادات في باريس، مما يجعلها أغلى حقيبة يد تُباع على الإطلاق في مزاد.

والجدير بالذكر ان معركة مزايدة استمرت 10 دقائق بمشاركة عروض مباشرة، هاتفية، وعبر الإنترنت، وسط تصفيق حار، عندما تم بيع الحقيبة لمقتنٍ خاص من اليابان.

وكانت ولا تزال إصدارات حقيبة " بيركين “، عنوانا لامعا لموضة الحقائب العصرية ذات الحجم الكبير والتي ظهرت لأول مرة قبل 25 عامًا، وكان سعرها المبدئي 1.7 مليون دولار، مما كسر الرقم القياسي السابق لأعلى مبيع لحقيبة يد. وأصبحت الآن ثاني أغلى قطعة فاخرة تُباع في مزاد سوثبي في باريس، وفقًا لدار المزادات.

قالت كاثرين بي، مالكة الحقيبة السابقة: “أنا مندهشة من النتيجة، لكن كوني جامعًا متحمسًا، فإن مشاعري في المقام الأول تتعلق بشكل عميق بكيفية استثمار جامعين آخرين الكثير من الحماسة لمحاولة اقتناء ما يرغبون فيه بشكل يفوق الوصف”.

وأضافت: “أعادت لي تلك اللحظة ذكريات معركتي في المزاد قبل 25 عامًا، وكيف كان شعور الفوز بهذه الحقيبة الرائعة غير قابل للوصف. أنا بالفعل أشعر بالحنين حين أفكر في أن الحقيبة لم تعد ملكي، لكنني سعيدة جدًا لأنها وجدت منزلًا جديدًا محبًا. أتمنى للمالك الجديد أن يشعر بالسعادة التي شعرت بها معها”.

قبل المزاد، كانت الحقيبة قد جالت حول العالم بشكل ما، بما في ذلك عرضها في سوثبي نيويورك. وقالت دار المزادات حينها: “يمثل هذا النموذج الاستثنائي، المميز بسبعة عناصر تصميم فريدة، بداية عالمية لأكثر حقائب اليد رغبةً في العالم”.

الحقيبة تمثل بداية حقبة جديدة في سوق الحقائب الفاخرة، حيث أظهرت كيف يمكن لقطعة نادرة أن تتخطى حدود الموضة لتصبح استثمارًا ذا قيمة عالية، وتُعد مثالًا على كيف يمكن للأصول المادية أن تكتسب قيمة معنوية وتاريخية مع مرور الزمن.

ظهرت الحقيبة للمرة الأولى في عام 1985، وصممت خصيصا للممثلة البريطانية جين بيركين، التي توفيت عن عمر يناهز 76 عامًا في عام 2023، وذلك 1985 بعد لقاء عابر مع المدير الفني والرئيس التنفيذي لشركة هيرميس حينها، جان لويس دومي، أثناء رحلة طيران في عام 1983 ، ولاحظ جان لويس امتعض جين بيركين حينما سقطت وتناثرت اغراضها الشخصية من الحقيقة التي كانت تستخدمها للرحلة على متن الطائرة، وبدأت بعدها حديثًا حول الحقيبة المثالية. كانت بيركين ترغب في سعة، وهيكل، ومقابض.

على الرغم من أن حقائب بيركين الحالية أُجريت عليها بعض التعديلات منذ ظهورها الأول، إلا أن العديد من ميزاتها لا تزال قائمة. فقد تم تقليل الحجم الأصلي البالغ 40 سم إلى 35 سم، ولم تعد هناك حزام كتف على الطراز الحالي.

إضافة إلى ذلك، كانت الحقيبة من نوع “خياطة يدوية” وتُصنع من أجود أنواع الجلد، وغالبًا ما تكون مزودة بمواد نادرة، مثل الذهب أو الأحجار الكريمة، مما يزيد من قيمتها. بعض النماذج النادرة والمخصصة قد تُباع بمبالغ تصل إلى ملايين الدولارات، خاصة تلك التي تحتوي على تصاميم فريدة أو مواد نادرة جدًا.