الرموش الاصطناعية.. جمال يرهق العين

حذر موقع «أبونيت.دي» الطبي من أن استخدام الرموش الاصطناعية بانتظام قد يؤثر سلباً على صحة العين؛ حيث أشارت دراسة حديثة إلى أن الاستخدام المنتظم قد يرتبط بتهيج العين، وانسداد الغدد الميبومية، وزيادة انتشار عث جلدي دقيق من نوع «ديموديكس فوليكولوروم» على الرموش، والذي قد يسبب شعوراً بعدم الراحة واستجابات التهابية.

وفي هذه الدراسة، التي عُرضت نتائجها في مؤتمر الجمعية الأوروبية لجراحي المياه البيضاء وانكسار الضوء، تم استطلاع آراء 345 امرأة، تتراوح أعمارهن بين 16 و28 عاماً، وقد سبق لربعهن تقريباً استخدام الرموش الاصطناعية، كما أن أكثر من نصف النساء المشاركات في الدراسة قمن بتجديد الرموش الاصطناعية كل ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

وأبلغت ما يقرب من نصف النساء، اللواتي استعملن الرموش الاصطناعية، عن معاناتهن من بعض الأعراض المزعجة مثل: تهيج العين والاحمرار والحكة، وزيادة الإفرازات الدمعية.

