ليس اللحم ولا الجبن.. طعام مفاجئ يتصدر قائمة أفضل 20 مصدراً للبروتين

في نتيجة قد تخالف توقعات كثيرين بشأن أفضل مصادر البروتين، تصدّر التوفو، المصنوع من فول الصويا، قائمة تضم 20 غذاءً غنياً بالبروتين، بعد تفوقه في تقييم جمع بين الفوائد الصحية والتكلفة وسهولة التوافر والاستدامة البيئية، فيما حلّ جبن الشيدر في المركز الأخير.

وكشفت دراسة علمية نُشرت في دورية Frontiers in Sustainable Food Systems أن اختيار مصادر البروتين لا ينبغي أن يستند إلى كمية البروتين التي يوفرها الغذاء وحدها، بل يتطلب النظر إلى مجموعة أوسع من العوامل، تشمل قيمته الغذائية، وسعره، ومدى سهولة الحصول عليه، فضلاً عن تأثير إنتاجه في البيئة.

وأعدّ الباحث كريس ماكدونالد إطاراً تقييمياً يجمع هذه المعايير الأربعة في منظومة واحدة، بهدف تقديم صورة أكثر شمولاً عن مصادر البروتين الشائعة، ومساعدة المستهلكين على اتخاذ خيارات غذائية تراعي صحتهم والموارد الطبيعية.

وأظهرت نتائج التقييم تفوق الأغذية النباتية بصورة لافتة، إذ استحوذت بالكامل على الخُمس الأعلى ترتيباً، بينما هيمنت المنتجات الحيوانية على الخُمس الأدنى، في مؤشر على الفجوة بين النوعين من حيث الأداء الصحي والبيئي وإمكانية الوصول.

وجاء التوفو في المركز الأول بفضل أدائه المتوازن في مختلف المعايير، محققاً العلامة الكاملة، بواقع 16 نقطة، في محور الأداء البيئي، الذي شمل انبعاثات غازات الدفيئة، وتلوث المياه، واستخدام الأراضي، واستهلاك المياه العذبة.

كما حصل على 20 نقطة من أصل 24 في محور الصحة وسهولة التوافر، ونال العلامة الكاملة فيما يتعلق بتوفير الأحماض الأمينية الأساسية التسعة التي يحتاج إليها الجسم ولا يستطيع إنتاجها بنفسه، ما يجعله مصدراً متكاملاً للبروتين من الناحية الغذائية.

وتوضح هذه النتائج أن تفوق التوفو لا يرتبط بمحتواه البروتيني فحسب، وإنما بقدرته على الجمع بين القيمة الغذائية والأثر البيئي المحدود، إلى جانب اعتبارات التكلفة والتوافر.

تصنيفات غذائية

وتسلط الدراسة الضوء على قصور التصنيفات الغذائية التي تركز على خاصية واحدة، مثل كمية البروتين أو السعرات الحرارية، من دون الالتفات إلى الجوانب الأخرى المرتبطة بإنتاج الغذاء واستهلاكه.

فقد يكون أحد الأطعمة غنياً بالبروتين، لكنه يتطلب موارد طبيعية كبيرة لإنتاجه، أو يرتبط بمستويات مرتفعة من الانبعاثات والتلوث، في حين يمكن لمصدر آخر أن يوفر قيمة غذائية جيدة مع تأثير بيئي أقل.

ويرى الباحث أن اعتماد تقييم شامل لمصادر البروتين يساعد على تجاوز الرسائل التسويقية والصور النمطية المرتبطة ببعض المنتجات الغذائية، ويمنح المستهلكين فهماً أعمق للتبعات الصحية والبيئية لاختياراتهم اليومية.

ويؤكد الإطار البحثي أن الهدف ليس ابتكار تصنيف غذائي جديد أو إضافة ملصقات أخرى إلى المنتجات، بل تعزيز الوعي الغذائي وتمكين الأفراد من فهم العلاقة بين ما يضعونه على موائدهم وبين النظم الزراعية والإنتاجية التي تدعمها مشترياتهم.

مستويات الصحة

وتأتي الدراسة امتداداً لأبحاث يجريها معهد «Better Protein Institute» بشأن احتياجات الإنسان من البروتين لتحقيق أفضل مستويات الصحة، والعوامل التي تؤثر في سلوك المستهلكين عند اختيار مصادره، والفرص الاستثمارية المتاحة لتطوير مصادر بروتينية جديدة وأكثر استدامة.

وتفتح النتائج الباب أمام إعادة النظر في المفاهيم الشائعة حول الأغذية الغنية بالبروتين، مؤكدة أن الاختيار الأفضل لا يتحدد بكمية البروتين وحدها، وإنما بمدى التوازن بين احتياجات الجسم والقدرة الشرائية وسهولة الحصول على الغذاء والمحافظة على البيئة.

وبذلك، لا تقدم الدراسة التوفو باعتباره مجرد بديل نباتي للحوم، بل نموذجاً لكيفية الجمع بين التغذية المتوازنة والاستدامة، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تطوير أنظمة غذائية قادرة على تلبية احتياجات السكان من دون استنزاف موارد الكوكب.