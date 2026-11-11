لماذا تصدر الثلاجة صوت جريان المياه رغم عدم وجود تسريب؟

قد يفاجأ البعض عند سماع صوت يشبه جريان المياه داخل الثلاجة أو خلفها، فيظن للوهلة الأولى أن هناك تسريباً يستدعي التدخل السريع. لكن المفاجأة أن هذه الأصوات لا تعني بالضرورة وجود عطل، إذ قد تكون ناتجة عن عمليات طبيعية تحدث باستمرار داخل نظام التبريد، ولا سيما حركة غاز التبريد وتحوله بين الحالة السائلة والغازية.

وتُعد الثلاجة من الأجهزة المنزلية التي تعمل بصورة متواصلة، وغالباً لا يلتفت المستخدم إلى الأصوات التي تصدر عنها إلا عندما يلاحظ تغيراً غير مألوف.

ويوضح خبراء الأجهزة المنزلية أن صوت تدفق المياه قد يكون في كثير من الأحيان جزءاً طبيعياً من آلية عمل الجهاز، إذ يتحرك سائل التبريد عبر الأنابيب والدارات المخصصة له، مولداً أصواتاً تشبه انسياب الماء.

ولا تقتصر أسباب هذه الأصوات على حركة سائل التبريد، بل قد تنتج أيضاً عن تحوله من الحالة السائلة إلى الغازية خلال دورة التبريد، ثم عودته مجدداً إلى الحالة السائلة، وهي عملية قد يصاحبها صوت يشبه الغرغرة أو ابتلاع الماء.

ومن الأسباب المحتملة أيضاً دورة إذابة الجليد التلقائية التي تعتمد عليها بعض الثلاجات للتخلص من تراكم الثلج داخلها. فعندما يذوب الجليد، تتدفق المياه الناتجة عبر أنبوب التصريف وصولاً إلى حوض التجميع الموجود أسفل الجهاز، وقد تصدر خلال انتقالها أصواتاً تشبه قطرات الماء أو جريانه.

ومع أن هذه الأصوات تُعد طبيعية في معظم الحالات، فإن ذلك لا يعني تجاهل أي مؤشرات أخرى قد تدل على وجود مشكلة. وينصح بمراقبة المنطقة المحيطة بالثلاجة وفحص الأرضية أسفلها للتأكد من عدم وجود تسرب فعلي، إلى جانب متابعة درجة الحرارة الداخلية للتأكد من استمرار الجهاز في أداء وظيفته بكفاءة.

كما أن ملاحظة ارتفاع درجة الحرارة أو تذبذبها بصورة غير معتادة، أو ظهور تجمعات للمياه، تستدعي الرجوع إلى دليل الاستخدام أو الاستعانة بفني صيانة متخصص لتحديد السبب ومعالجته.

صوت الأزيز

ولا يقتصر ما يصدر عن الثلاجة على أصوات جريان المياه، إذ يمكن أن يسمع المستخدم أحياناً أصواتاً تشبه الهسهسة أو الأزيز أو الطنين أو الخشخشة، ولكل منها أسباب محتملة ترتبط بآلية تشغيل الجهاز.

فقد ينتج صوت الهسهسة عن ملامسة المياه لعنصر التسخين المسؤول عن إذابة الجليد، بينما قد تصدر أصوات الخشخشة أو الاهتزاز نتيجة حركة المياه داخل الأنابيب. أما الطنين والأزيز، فيرتبطان غالباً بتشغيل مروحة التبريد أو الضاغط (الكومبروسر)، أو صمام إمداد المياه المسؤول عن تغذية صانع مكعبات الثلج في الأجهزة المزودة بهذه الخاصية.

لكن المهم هو الانتباه إلى طبيعة الصوت ومدى تغيره بمرور الوقت؛ فالصوت المعتاد الذي يتحول تدريجياً إلى طنين مرتفع أو ضوضاء مستمرة قد يشير إلى وجود مشكلة تستدعي الفحص.

كما أن ظهور أصوات جديدة لم تكن مألوفة من قبل، أو استمرارها بصورة غير طبيعية، يستدعي عدم إهمالها والاستعانة بفني مختص.

أصوات مزعجة

وفي المقابل، هناك بعض الإجراءات البسيطة التي قد تساعد على الحد من الأصوات المزعجة، أبرزها التأكد من عدم وجود أغراض غير مثبتة فوق الثلاجة، إذ يمكن أن تهتز بفعل تشغيل الضاغط وتصدر أصواتاً متكررة.

كذلك، ينبغي التأكد من استقرار الثلاجة على أرضية مستوية، لأن عدم اتزانها قد يؤدي إلى اهتزازها وصدور أصوات خشخشة أثناء التشغيل.

ويمكن معالجة ذلك من خلال ضبط الأرجل السفلية حتى تستقر بصورة صحيحة.

ومع ذلك، قد لا تنجح هذه الإجراءات في معالجة جميع أنواع الضوضاء، لذا يبقى دليل الاستخدام الخاص بكل طراز المرجع الأفضل لمعرفة الأصوات الطبيعية وطرق التعامل معها، فيما يُنصح باللجوء إلى فني متخصص عند استمرار الأصوات غير المعتادة أو اقترانها بضعف التبريد أو تسرب المياه.