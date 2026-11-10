مع انخفاض حرارة الطقس.. ما الدرجة المثالية لضبط المكيف لتوفير الطاقة؟

مع بداية فصل الخريف وتراجع درجات الحرارة، يصبح ضبط منظم الحرارة في المنزل من الأمور التي تستحق الاهتمام، ليس فقط للحفاظ على أجواء مريحة، بل أيضاً لتقليل استهلاك الطاقة وتجنب الارتفاع المفاجئ في فواتير التدفئة.

إن اختيار درجة الحرارة المناسبة، وتعديلها وفقاً لأوقات الوجود في المنزل والنوم والخروج، يمكن أن يحدث فرقاً ملموساً في كفاءة أنظمة التدفئة.

ويوصي خبراء الطاقة، ومن بينهم مختصون في وزارة الطاقة الأميركية، بضبط منظم الحرارة عند نحو 68 إلى 70 درجة فهرنهايت، أي ما يعادل 20 إلى 21 درجة مئوية تقريباً، خلال ساعات الاستيقاظ والنشاط داخل المنزل، باعتبارها درجة توفر توازناً مناسباً بين الراحة وكفاءة استهلاك الطاقة.

أما عند مغادرة المنزل للتوجه إلى العمل، أو الاستعداد للنوم، فيُفضل خفض درجة الحرارة، بمقدار درجة أو درجتين، وقد يصل الخفض إلى 10 درجات فهرنهايت، أي نحو 5.5 درجات مئوية، بحسب طبيعة المنزل ونظام التدفئة ومدى ملاءمة ذلك لظروف المنزل.

وتقوم الفكرة على تجنب تدفئة المنزل بالدرجة نفسها طوال اليوم، خصوصاً عندما يكون خالياً من السكان أو عندما يكون الجميع نائمين، إذ إن خفض الحرارة الداخلية خلال هذه الفترات يساعد على تقليل الطاقة اللازمة للحفاظ على دفء المكان، وبالتالي الحد من نفقات التدفئة دون التضحية بالراحة خلال ساعات الاستخدام الفعلي.

ولا يتوقف توفير الطاقة على ضبط منظم الحرارة وحده، بل يتطلب أيضاً الاهتمام ببعض إجراءات صيانة المنزل التي تساعد على الاحتفاظ بالدفء وتقليل فقدان الحرارة.

ومن أبرز هذه الإجراءات فحص النوافذ والأبواب للتأكد من عدم وجود تسربات للهواء البارد، وسد الفجوات باستخدام شرائط العزل المطاطية أو الحواجز المخصصة أسفل الأبواب، إذ يمكن للتسربات الصغيرة أن تؤدي إلى فقدان جزء من الحرارة، وتجعل نظام التدفئة يعمل لفترات أطول للحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة.

كما ينصح بالاستفادة من منظمات الحرارة الذكية أو القابلة للبرمجة، التي تتيح ضبط درجات الحرارة تلقائياً وفق جدول زمني يتناسب مع مواعيد الاستيقاظ والعمل والنوم. وتتميز بعض هذه الأجهزة بقدرتها على استشعار الحركة والنشاط داخل المنزل، ومن ثم تعديل درجات الحرارة بما يتناسب مع وجود السكان واحتياجاتهم.

تعديلات

وتوفر هذه التقنيات وسيلة عملية لتجنب تشغيل التدفئة بالمستوى نفسه طوال اليوم، كما تقلل الحاجة إلى إجراء التعديلات يدوياً بصورة متكررة.

خيار اقتصادي

وقد يعتقد البعض أن خفض درجة حرارة المنزل أثناء الغياب أو النوم ليس خياراً اقتصادياً، بحجة أن نظام التدفئة سيحتاج إلى بذل جهد أكبر لإعادة رفع الحرارة عند العودة، إلا أن هذا الاعتقاد لا يعكس آلية فقدان الحرارة في المنازل.

فكلما ارتفعت درجة حرارة المنزل مقارنة بالهواء الخارجي، زادت سرعة تسرب الحرارة إلى الخارج. وعندما تنخفض درجة الحرارة الداخلية، يتقلص الفارق الحراري بين الداخل والخارج، ما يؤدي إلى إبطاء معدل فقدان الحرارة وتقليل الطاقة المطلوبة لتعويضها.

وبعبارة أخرى، فإن المنزل الأكثر برودة يفقد حرارته بوتيرة أبطأ من المنزل الأكثر دفئاً عندما تكون درجات الحرارة الخارجية منخفضة، وهو ما يجعل خفض منظم الحرارة خلال فترات عدم الاستخدام وسيلة فعالة لتقليل استهلاك الطاقة.

وتنطبق المبادئ الفيزيائية نفسها بصورة عكسية خلال فصل الصيف، إذ يؤثر الفارق بين درجة الحرارة الداخلية والخارجية في كمية الحرارة التي تدخل إلى المنزل، وبالتالي في مقدار الطاقة التي يحتاج إليها مكيف الهواء للحفاظ على الأجواء الباردة.

ترشيد

وفي المحصلة، لا يتطلب ترشيد استهلاك الطاقة تغييرات كبيرة أو التضحية بالراحة، بل يبدأ بعادات بسيطة، مثل ضبط منظم الحرارة وفق أوقات الاستخدام، وتحسين عزل النوافذ والأبواب، والاستفادة من التقنيات الذكية، وهي خطوات تساعد على رفع كفاءة أنظمة التدفئة والتبريد على مدار العام.