تلسكوب «سويفت» ينهي رحلته باحتراقه في الغلاف الجوي

بعد رحلة علمية استمرت قرابة 22 عاماً، انتهت مهمة مرصد «نيل غيريلز سويفت» الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، بعدما عاد إلى الأرض واخترق غلافها الجوي، منهياً واحدة من أبرز المهمات الفلكية التي ساعدت العلماء على استكشاف أكثر الظواهر الكونية عنفاً وغموضاً.

ودخل المرصد الغلاف الجوي للأرض صباح الأربعاء 4 نوفمبر الجاري، في حدث أكدته قوة الفضاء الأمريكية، عند الساعة 7:39 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، فوق شمال جزيرة سومطرة في إندونيسيا، عند إحداثيات تقارب 3.4 درجات شمالاً و98.6 درجة شرقاً.

احتكاك شديد

وتوقعت «ناسا» احتراق معظم أجزاء المركبة الفضائية نتيجة الاحتكاك الشديد بالغلاف الجوي خلال هبوطها، مع احتمال نجاة بعض القطع الصغيرة ووصولها إلى سطح الأرض.

انطلق مرصد «سويفت» إلى الفضاء عام 2004، وكان من المقرر أن تستمر مهمته الأساسية عامين فقط، بهدف دراسة انفجارات أشعة غاما، التي تُعد من أعنف الظواهر وأكثرها إطلاقاً للطاقة في الكون.

أدوات فلكية

لكن المرصد تجاوز التوقعات، وواصل عمله لأكثر من عقدين، ليصبح أحد أهم الأدوات الفلكية التي اعتمد عليها العلماء في رصد الأحداث الكونية المفاجئة وتحليلها، مقدماً كمّاً هائلاً من البيانات التي أسهمت في توسيع فهم البشرية لطبيعة الكون وتطوره.

وجاءت أهمية المرصد من تجهيزه بثلاثة تلسكوبات متطورة، قادرة على رصد أطوال موجية مختلفة من الضوء، ما أتاح له دراسة الظواهر الكونية من زوايا متعددة، وجعله أول مرصد فضائي من نوعه يجمع هذه القدرات في مهمة واحدة مخصصة أساساً لرصد انفجارات أشعة غاما.

لم تكن قدرات «سويفت» مقتصرة على التقاط الإشارات القادمة من أعماق الفضاء، بل تميز بقدرته على إعادة توجيه أجهزته بسرعة نحو أي انفجار أو حدث كوني مفاجئ، ثم إرسال تنبيهات إلى المراصد والتلسكوبات الأخرى حول العالم، لتتمكن من متابعة الحدث قبل أن يتلاشى.

أهمية استثنائية

وتكتسب هذه الخاصية أهمية استثنائية، لأن بعض الظواهر الكونية لا تستمر سوى ثوانٍ أو دقائق، ما يجعل سرعة رصدها وتحليلها عاملاً حاسماً لفهم طبيعتها ومصدر الطاقة الهائلة التي تطلقها.

وبفضل هذه الإمكانات، ساعد المرصد العلماء على دراسة انفجارات أشعة غاما، ورصد المجرات النشطة التي تتغذى على ثقوب سوداء فائقة الكتلة، فضلاً عن اكتشاف توهجات قوية للأشعة السينية تصدر عن النجوم، وتحليل الانفجارات النجمية الهائلة المعروفة بالمستعرات العظمى «السوبرنوفا».

ظواهر كونية

وامتدت إسهامات المرصد إلى ما هو أبعد من الظواهر الكونية البعيدة، إذ استخدم العلماء بياناته لدراسة أجسام داخل مجموعتنا الشمسية، من بينها المذنبات والكويكبات، ما جعله أداة متعددة الاستخدامات في خدمة الأبحاث الفلكية.

كما أتاحت قدرته على رصد أنواع مختلفة من الإشعاع الكهرومغناطيسي تكوين صورة أكثر شمولاً للأحداث الكونية، وربط المعلومات الواردة من أطوال موجية متعددة لفهم العمليات الفيزيائية التي تحدث في النجوم والمجرات.

وهكذا، تحولت المهمة التي كان مخططاً لها أن تستمر عامين إلى رحلة استكشاف امتدت قرابة 22 عاماً، ترك خلالها «سويفت» إرثاً علمياً مهماً، وأسهم في الكشف عن أسرار انفجارات كونية بالغة القوة، وتوفير بيانات ستظل مرجعاً للباحثين في دراسة الكون لسنوات مقبلة.