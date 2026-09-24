ما سر استخدام بطاريات 18 فولت في أشهر الأجهزة الكهربائية؟

إذا سبق لك استخدام الاجهزة الكهربائية اللاسلكية، فربما لاحظت أن علامات تجارية كبرى تعتمد بشكل واسع على بطاريات بجهد 18 فولت.

ورغم توفر أنظمة بجهود مختلفة، مثل 12 و40 فولت، يظل جهد 18 فولت من الخيارات الأكثر انتشارًا في هذه الفئة، فما السبب؟ وهل تختلف بطاريات 18 فولت فعلًا عن تلك التي تُباع بجهد 20 فولت؟.

يعتمد تصميم العديد من بطاريات العدد الكهربائية على خلايا ليثيوم أيون، وهي المكونات التي تخزن الطاقة وتوفرها لتشغيل المحرك.

وتتكون حزمة بطارية 18 فولت الشائعة من خمس خلايا، يبلغ الجهد الاسمي لكل منها نحو 3.6 فولت، لتصل القيمة الإجمالية إلى 18 فولت عند توصيلها على التوالي.

ويتيح هذا التصميم تحقيق توازن بين القدرة الكهربائية وحجم البطارية ووزنها، ما يجعله مناسبًا لمجموعة واسعة من الأدوات، مثل المثاقب والمفكات والمناشير.

وتستخدم بعض الشركات عددًا أكبر من الخلايا، مثل مضاعفة المجموعة إلى 10 خلايا، لزيادة سعة البطارية بالأمبير-ساعة، وبالتالي إطالة مدة التشغيل قبل الحاجة إلى إعادة الشحن، مع اختلاف طريقة التوصيل وتصميم الحزمة.

لماذا تحمل بعض البطاريات اسم 20 فولت بدلًا من 18؟

قد يبدو أن بطاريات 18 و20 فولت مختلفة من حيث القوة، لكن الفارق في كثير من الحالات يرتبط بطريقة احتساب الجهد وتسويق المنتج.

فالجهد الاسمي للخلية يبلغ عادةً نحو 3.6 فولت، بينما قد يصل جهدها الأقصى عند الشحن الكامل إلى نحو 4.0 فولت، وبناءً على ذلك، يمكن أن تحمل حزمة تتكون من خمس خلايا اسم 18 فولت عند احتساب الجهد الاسمي، أو 20 فولت عند احتساب الجهد الأقصى.

وهذا يعني أن البطاريتين قد تكونان متشابهتين من حيث البنية الأساسية، لكن الرقم المعلن لا يكفي وحده للحكم على الأداء الفعلي أو القدرة التشغيلية.

لوائح محلية

وتختلف طريقة عرض الجهد بحسب السوق واللوائح المحلية، إذ تستخدم بعض العلامات التجارية اسم 20 فولت في الولايات المتحدة، بينما تحافظ شركات أخرى على تسمية 18 فولت في أسواق متعددة.

يرتبط انتشار هذا الجهد بمجموعة من العوامل التقنية والتجارية، أبرزها: التوازن بين القوة والحجم، مرونة تصميم البطاريات، توحيد أنظمة المنتجات،و الاعتبارات التسويقية: أصبح جهد 18 فولت تسمية معروفة في سوق العدد اللاسلكية، بينما تُستخدم تسمية 20 فولت في بعض الأسواق لأسباب تتعلق بطريقة الإعلان عن الجهد.

وتتجه الشركات في بعض الطرز الأحدث إلى زيادة سعة البطاريات وتحسين كفاءة المحركات، بدلًا من رفع الجهد بشكل مستمر في جميع الأدوات.

وتعتمد قوة الأداة ومدة تشغيلها على عوامل أخرى، من بينها:

سعة البطارية بالأمبير-ساعة (Ah)، القدرة الكهربائية المطلوبة من الأداة، وكفاءة المحرك والإلكترونيات، بالإضافة إلى تصميم البطارية ونظام إدارة الطاقة، وطبيعة الاستخدام والحمل الواقع على الجهاز.

كما أن توافق البطارية مع الأداة لا يعتمد على الجهد وحده، بل يشمل المنصة الإلكترونية والتوصيلات ونظام الحماية الخاص بالشركة.

لم ينتشر جهد 18 فولت في الاجهزة الكهربائية اللاسلكية بمحض الصدفة، إذ يوفر توازنًا عمليًا بين الطاقة وقابلية الحمل، بينما تفسر طريقة احتساب الجهد الاسمي والأقصى سبب ظهور بطاريات تحمل اسم 20 فولت في بعض الأسواق.