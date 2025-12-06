«علبة كبريت» توقد شعلة من الصراع على مسرح الحياة

استضاف مهرجان دبي للفنون الأدائية الشبابية، الذي اختتم فعالياته أمس، العرض المسرحي «علبة كبريت» لفرقة مسرح العين، حضره عدد كبير من المسرحيين والمهتمين والشباب. وأتت المسرحية بتفاصيل وإسقاطات عميقة، حيث تصف مكب نفايات، وفيها يتصارع الجميع على أماكنهم وأهدافهم.

وأكد مخرج العرض مازن الزجالي أنه تعمد بالتعاون مع كاتب النص أن يجعل «الجرذان» لها صوت في دلالة على أن حتى هذه المخلوقات الصغيرة تتصارع في الحياة، مضيفاً: «لا أحد مرتاح، ففي كل مكان هناك من يفكر في المكانة والحياة». وأشار إلى أن «علبة كبريت» ليست مجرد عنوان، بل هي رمز نراه في كل مكان من حياتنا، هي تلك الشرارة الهشة التي تتحول حين تحاصر إلى نور يكشف الحقيقة، وربما نار تحرق وتشعل التغيير.

وأضاف: «عندما كنت صغيراً مشاغباً بين أهلي وأصدقائي لم يخطر ببالي يوماً أن أقف في هذا المكان الذي لطالما حلمت به، وهذه مشاركتي الأولى كمخرج، ووصلت إلى هنا بفضل الله أولاً، وبفضل أولئك الذين ساندوني وعلموني ودفعوني لأكون أفضل مما كنت عليه؛ لذا أشكرهم كثيراً».

وتابع: «أشعر بالفخر بهذه التجربة وهذا الإنجاز الذي سعينا بالفعل لأن يكون بمثابة عمل جماعي بروح واحدة، ورغم التحديات العديدة بسبب كثرة التفاصيل في العمل والديكور أيضاً إلا أننا استطعنا الانطلاق في العمل وتقديم مستوى مميز. كما أن كل الأدوات الموسيقية والديكور المعروض نحن صنعناه بالفعل من بقايا المخلفات ليشعر المشاهد بواقعية ما نقدمه».

وشارك في المسرحية كل من: سيف اللمكي، وهزاع المقبالي، وأحمد مستهيل، ومؤيد الشكيلي، ومحمد الحبسي، وهي من تأليف محمد صالح السيدي، وإشراف عام لمحمد صالح السيدي، وسينوغرافيا لعمير بن أنور، وتصميم الدمى والأزياء لناصر الشكري، والموسيقى والمؤثرات الصوتية لسلطان العريمي.