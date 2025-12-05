«رماد».. عرض مسرحي يجسد صراع الغربة

شهد مهرجان دبي للفنون الأدائية الشبابية الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، العرض المسرحي «رماد».

ونقل العرض الجمهور إلى عوالم من الدهشة والإبهار، قدمه ثلاثة شباب هم: مرام إسماعيل وباسل عنيد وبشار عزام من سوريا، عبّروا من خلاله عن مكنونات الروح الإنسانية وما تكابده في الغربة عن وطنها.

وأكدت المؤلفة والمخرجة لهذا العرض شيرين الشوفي أن القصة تروي حكاية رحلة تجمع بين الذاكرة وما نتركه خلفنا، وقالت: «عندما نترك أوطاننا تبقى صور العائلة والأماكن عالقة لا نستطيع إخراجها من ذاكرتنا أو التخلي عنها، وفي الوقت نفسه نعجز عن مواصلة حياتنا وعيش اللحظة، هذا مررنا به في سوريا بسبب سنوات الحرب التي اضطرت الكثيرين إلى مغادرة بيوتهم ووطنهم وأحبائهم».

وأضافت: دائماً نقول ما أروع أيام الماضي وننسى أن أيامنا الحالية ستصبح يوماً ما ماضياً يجب أن يعاش بكل تفاصيله، ويجب أيضاً أن نقدر اللحظة الحالية والنعم الموجودة».

وأشارت إلى أنها مثلت الحكاية من خلال البطلة على المسرح التي يرافقها بطلان اثنان أحدهما يمثل ذكريات الماضي والآخر يمثل المستقبل وتبدو هي عالقة بينهما، وأضافت: «اخترت أن تكون الحركة على المسرح والإيماءة أكثر من الحوار.

أرى أن الرقص ليس وسيلة جمالية فقط، بل هو وسيلة تعبيرية حين نعجز عن إيصال ما نريده بالكلام».

وقالت الممثلة مرام إسماعيل بطلة المسرحية: «أحببنا كفريق واحد أن تقدم فكرة مشتركة يمكن للجميع أن يفهمها بحيث نكون قريبين من الجمهور المتنوع في مهرجان دبي للفنون الأدائية الشبابية، وفيها تحدثنا عن الغربة وعن الصراع الذي يعانيه الإنسان عندما يتغرب عن وطنه وأهله ويرفض تقبل الواقع ليبقى عالقاً في الماضي ولا يتقدم نحو المستقبل أو يستمتع به».

وأوضحت أنها حاولت تجسيد الصراع الداخلي لإنسان في الغربة وكيف يكون محبطاً بسبب شوقه وحنينه، لكنه عندما يرى من حوله يعيشون بسلام ونجاح يدرك أن بإمكانه هو أيضاً أن ينجح وأن يتخطى فكرة الغربة ويبدأ يتعايش مع واقعه بل ويعيشه ويستمتع بما لديه.

وحول مشاركتها في مهرجان دبي للفنون الأدائية الشبابية، أكدت أنها تمثل لها ولكل الشباب الموهوبين فرصة رائعة، مضيفة: «أشعر أن هذا المهرجان لنا نحن الشباب أياً كانت جنسياتنا، ونشعر فيه بمدى اهتمام دبي بالموهوبين من الشباب».