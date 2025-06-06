«الكوميديا» تتصدر المشهد المسرحي خلال العيد

تتنوع فعاليات عيد الأضحى الفنية التي تحتضنها الإمارات خلال إجازة العيد، لقضاء أجواء احتفالية أسرية مفعمة بالتنوع والمتعة.

والجمهور على موعد مع مسرحيتين كوميديتين إماراتيتين بامتياز، أولاهما مسرحية «سمرة» التي ستعرض على مسرح الزاهية مول ثاني وثالث أيام العيد في تمام التاسعة مساء، ومسرحية «عائلة بالمقلوب» التي ستعرض أول وثاني وثالث أيام العيد في مركز رأس الخيمة الثقافي الإبداعي.

وقال الفنان مرعي الحليان لـ«البيان»، إن مسرحية «سمرة» الكوميدية من تأليفه وإخراجه، وهي عبارة عن عرض يمتد على مدى ساعة وعشرين دقيقة في إطار من الكوميديا، يتناول حكاية الفرقة الموسيقية الشعبية التي تدعى إلى حفل كبير لتقديم فقرتها فيه، إلا أن الأمور لا تجري حسب ما توقع أفرادها، وفي ظل هذا الظرف الطارئ يجد منتسبو الفرقة أنفسهم وجهاً لوجه مع مديرها الحازم.

«بو مبارك» رئيس الفرقة المتعجرف هو دور الحليان في هذه المسرحية، التي شاركت في «ليالي الإمارات في الكويت» في الفتر من 5 إلى 7 مايو الماضي ولاقت نجاحاً كبيراً، ليتم عرضها للجمهور في الإمارات خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح أن القصة تضم العديد من المواقف المضحكة والمبكية أحياناً في قالب جديد وقصة مختلفة، فيها «عبد الله» أحد أبطال العمل الذي تزوج قبل يوم واحد وقطع شهر العسل من أجل فرقته فيجد نفسه أمام الوقت المهدر في الانتظار.

بينما يجاهد «بو عفرا» مطرب الفرقة من أجل انتقاء أغنيات يقدمها لجمهور الحفل بشكل يرضيهم، وفي ظل تلك المفارقات وترامي أطراف الحديث، تبرز حكاية ولادة بنت المستكفي وحكاية الأندلس، حيث تحضر الموشحات الأندلسية برومانسيتها وتمتزج بالطرب الخليجي الأصيل، فهي بمثابة رحلة بين الواقع والحكاية التاريخية التي تسقط ظلالها على واقعنا اليوم.

وأوضح الحليان أن المسرحية من إنتاج مسرح جمعية ياس للفنون، تأليفه وإخراجه، يشاركه كل من الفنانين: سالم العيان، دلال شرايبي، خميس اليماحي، بدر البلوشي، حمدان الهنداسي، والمؤثرات الضوئية والصوتية للمخرج عبد الله الحمادي.

أما المسرحية الثانية «عائلة بالمقلوب» فهي من تأليف أحمد الماجد وإخراج صالح محمد وبطولة نخبة من نجوم وفناني الإمارات.