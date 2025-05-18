مهرجان المسرح المدرسي بالفجيرة ينطلق الثلاثاء

تنطلق الثلاثاء فعاليات الدورة الثالثة عشرة من مهرجان المسرح المدرسي، الذي تنظمه هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، الذي سيستمر على مدى ثلاثة أيام من تاريخ 20 حتى 22 الشهر الجاري، على مسرح جمعية دبا الفجيرة للثقافة والفنون والمسرح.

سيتضمن المهرجان مشاركة 15 عرضاً مسرحياً من مختلف مدارس منطقة الفجيرة التعليمية، حيث ستُعرض خمسة أعمال يومياً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً، بحضور لجنة تحكيم المهرجان المكونة من أربعة أعضاء هم الفنان الكبير أسعد فضة، مستشار الهيئة، والفنان خليفة التخلوفة، والفنان سعيد الهرش، والفنان أحمد عبدالله راشد.

واشار ناصر اليماحي، المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، أن إمارة الفجيرة تثبت حضورها الثقافي والفني المميز على الساحة من خلال إطلاق مبادرات تسهم في تطوير الفنون ودعم المواهب الشابة.

وأضاف اليماحي أن الهيئة تحرص سنوياً على تنظيم هذه التظاهرة الفنية بهدف رعاية الإبداع في المراحل الدراسية المبكرة، وتوفير بيئة تحتضن المواهب المسرحية الشابة، لتتطور وتُسهم مستقبلاً في المشهد الثقافي الوطني، بتمكين جيل جديد في عالم الفن والمسرح.

وأضاف: يمثل المسرح المدرسي الحاضنة الأولى للمواهب وله دور مهم في تنمية مهارات الطلبة اللغوية والاجتماعية والفكرية والنفسية وتعزيزها بزيادة الخبرات والمعلومات والتي بدورها تعمل على الارتقاء بشخصيتهم وتنميتها، من هنا جاء دور مهرجان الفجيرة للمسرح المدرسي للاحتفاء بدور الموهوبين من الطلبة على مسارح المدارس في جميع مناطق إمارة الفجيرة، باحتضان هذه المواهب المسرحية وأبرزها على الساحة الفنية.