«سيرك الغابة» الإماراتية تفوز في «العربي لمسرح الطفل» بالكويت

أعلنت لجنة التحكيم في المهرجان العربي لمسرح الطفل في دورته الثامنة بالكويت فوز أربعة عروض وصفتها «بالمتميزة»، اثنان منها من الكويت وواحد من الإمارات ( مسرحية «سيرك الغابة»، من تأليف الشيخة سارة بنت محمد بن ماجد القاسمي وإخراج عبدالله الحريبي). وآخر من العراق. وجاء ذلك في نهاية فعاليات المهرجان الذي أسدلت ستارته، ليلة أول من أمس.

وأعلنت لجنة التحكيم فوز المسرحيتين الكويتيتين (أمنية مفقودة) من تأليف عثمان الشطي وإخراج محمد الأنصاري، و(الكنز) من تأليف وإخراج هاني عبدالصمد زكريا. وفازت من العراق مسرحية (أنا والمهرج) من تأليف وإخراج الدكتورة زينت عبدالأمير.

وقال رئيس المهرجان مساعد الزامل في كلمته إن الحقل المسرحي هو «معلم حقيقي لكل شيء، في ذواتنا وفي اكتشاف مواهبنا وفي اكتشاف هواياتها».

وأضاف، «إن المسرح هو المكان الحقيقي لإبراز مكنون الثقافة ومكنون الأدب وهو حالة إبداعية خاصة تتطلب من الجميع؛ من المختصين والأكاديميين المحترفين والنقاد والصحفيين، أن نطلق الطاقة الإيجابية لأبنائنا المبدعين».

واستمر المهرجان في دورته الحالية من الثاني إلى العاشر من سبتمبر بعد انقطاع دام نحو خمس سنوات، إذ كانت دورته السابعة في عام 2019.

وقال الزامل، وهو أيضاً الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب: «إن إعادة إحياء هذا المهرجان يعيد الفرحة والبسمة على وجوه أطفالنا وأبنائنا الذين لديهم الشغف ومتعة المشاهدة».

وأشار إلى أن العروض المسرحية المنتقاة التي ضمها المهرجان هي محاولة «لرفع مستوى الذائقة العامة واكتشاف المواهب، وتحسين وتطوير فن الأداء الإبداعي في عالم مسرح الطفل».

من جهته، قال مشهور مصطفى، رئيس لجنة التحكيم إن اللجنة أنجزت عملها «بمنتهى الصدق والموضوعية وسط جو من الوئام والتفاهم والديمقراطية بين أعضائها خلال المناقشات وتقييم العروض».