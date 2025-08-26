20 عرضاً في «القاهرة للمسرح»

تنطلق الدورة الثانية والثلاثون لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في الأول من سبتمبر المقبل وتستمر حتى الثامن منه بمشاركة 20 عرضاً من نحو 13 دولة عربية وأجنبية.

المهرجان الذي تأسس عام 1988 يعد من أقدم المهرجانات العربية المتخصصة في تقديم العروض المسرحية الجريئة والمبتكرة التي تتجاوز القوالب النمطية للمسرح التقليدي.

وقال سامح مهران رئيس المهرجان، في مؤتمر صحفي الأحد: إن الدورة الجديدة تضم 12 عرضاً عربياً من مصر وتونس والعراق والإمارات وقطر والسعودية والبحرين، إضافة إلى عرض مصري بعنوان (هل تراني الآن) للمخرجة لبنى المنسي سيعرض خارج المسابقة.

وأضاف أن العروض الأجنبية المشاركة عددها 7؛ وهي من: إسبانيا، ورومانيا، وأرمينيا، وإيطاليا، والولايات المتحدة، واليونان. وأشار إلى أن عرض الافتتاح سيكون من إخراج الفنان وليد عوني بعنوان (انتصار حورس) والمأخوذ عن نص فرعوني دُون في العصر البطلمي على جدران معبد إدفو.

وينظم المهرجان تسع ورش فنية في الإلقاء، والنقد، والأداء الحركي، وديناميكية العمل الجماعي، والذكاء الاصطناعي في التصميم المسرحي، وفن المكياج والتنكر، والارتجال والتأليف اللحظي.

ويكرم المهرجان في هذه الدورة 11 شخصية عربية وأجنبية أثرت الحياة المسرحية على مدى عقود من بينها الممثل المصري صبري فواز، والكاتب المصري بهيج إسماعيل، والكاتب المسرحي القطري حمد الرميحي، والممثل اللبناني رفيق علي أحمد، والممثل الكويتي محمد المنصور، والمخرج المسرحي الإنجليزي روفوس نوريس. كما يحتفي بأسماء عدد من المسرحيين الراحلين أمثال العراقي سامي عبدالحميد، والمغربي حسن المنيعي.