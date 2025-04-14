15 عرضاً في مهرجان الفجيرة لمونودراما المسرح المدرسي

عروض متنوعة يتضمنها مهرجان الفجيرة لمونودراما المسرح المدرسي الذي ينطلق اليوم في مجمع زايد التعليمي ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة من «مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما».

وكشف خليفة التخلوفة، مدير مهرجان الفجيرة لمونودراما المسرح المدرسي أن الحدث سيعرض مسرحيات متنوعة مثل «العزلة» و«لن تتعلم شيئاً» و«خطوة» و«رحلة سارة»، ويهدف إلى تمكين الطلاب من استكشاف إمكاناتهم المسرحية وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، ليكون المسرح المدرسي الحاضنة الأولى للمواهب، التي تطل من خلال مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما على عالم الفن والمسرح.

وأوضح أن فعاليات «المسرح المدرسي» ستعرض مسرحيات متعددة منها «وحدي بالمنزل» و«جدتي حياتي» في مجمع زايد التعليمي في منطقة محمد بن زايد، بينما تُقدم مسرحية «اختلافي قوتي» في مدرسة مربح حلقة ثالثة للبنات، وفي يوم 16 أبريل، سيكون الجمهور على موعد مع عروض مثل «أبواب الزمن» و«الحياة» و«أوتار الزمن»، إضافة إلى «بين ألسنة النار» في مواقع مختلفة من مجمع زايد التعليمي، أما يوم 17 أبريل، فستُعرض مسرحيات «الوهم» و«حلم» و«عندما أكون نعامة» و«الصمت»، حيث تتوزع هذه العروض في عدة مواقع بمجمع زايد التعليمي.

وأشار التخلوفة إلى أن مهرجان «الفجيرة لمونودراما المسرح المدرسي» يمثل فرصة نادرة للشباب المغرمين بالمسرح، حيث يتيح لهم المشاركة في 15 عرضاً مسرحياً من إعداد وتنفيذ طلاب المدارس، مؤكداً أن المهرجان يُعَد منصة ملهمة تمنح الشباب مساحة للتعبير عن أنفسهم وإبداعاتهم أمام نخبة من كبار المسرحيين والنقاد.

وأضاف إن المهرجان لا يقتصر على تقديم العروض، بل يتضمن جلسات نقدية تُعقد عقب كل عرض، حيث يلتقي المشاركون مع كبار النقاد والمسرحيين لمناقشة عناصر العرض المختلفة، ويرى أن هذه الجلسات تتيح للشباب فرصة التعلم من الخبرات والتجارب المسرحية الكبيرة، ما يعزز من قدراتهم الفنية ويمنحهم رؤية أعمق تجاه المسرح.

وأوضح أن المهرجان ليس فقط يمنح الشباب فرصة تقديم عروضهم، بل كذلك يحرص على تقديم تجربة تعليمية شاملة، تُسهم في صقل مواهبهم وتحفيزهم على تطوير أنفسهم. وأكد أن المسرح المدرسي، يُعد خطوة رائدة وغير مسبوقة على مستوى الوطن العربي، كونه يُطلق أول مرة ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة من «مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما»، وأوضح أن المهرجان يهدف إلى تعزيز حضور الشباب في المشهد المسرحي، وفتح آفاق واسعة أمام المواهب المدرسية لتطوير قدراتهم الفنية والإبداعية، بما يسهم في بناء جيل جديد من رواد المسرح العربي.

ولفت إلى أن مهرجان الفجيرة لمونودراما المسرح المدرسي يلقى اهتماماً كبيراً من قبل المسؤولين والمنظمين، الذين يسعون إلى تفعيل دور الشباب في المشهد المسرحي وإدماجهم في عالم الفنون، ما يسهم في تمكين جيل جديد من الفنانين، ومنحهم الفرصة لتقديم أعمالهم أمام كبار المسرحيين والنقاد والجمهور.

وأعرب عن إعجابه بحماس الطلاب المشاركين، قائلاً: «شاهدت حماس الطلاب وسعادتهم بالمشاركة ضمن فعاليات هذا المهرجان الدولي المهم». وقال: «إن الطلاب المشاركين في المهرجان عملوا بجد واجتهاد على عروضهم منذ أكثر من ستة أشهر، وأتوقع أن نشاهد عروضاً رائعة ومتميزة، حيث إن جهودهم تستحق التقدير، ونتمنى لهم التوفيق».

وشدد على أهمية التجريب المسرحي في بناء شخصية الفنان الشاب، مؤكداً أن المهرجان يسعى إلى تشجيع المشاركين على إطلاق العنان لخيالهم وخوض تجارب جديدة في عالم المسرح، مضيفاً: «المسرح هو مساحة للابتكار والتعبير، ونريد من الشباب أن يشعروا بالحرية التامة في تقديم أفكارهم وتجاربهم الإبداعية.

فهدفنا هو بناء جيل شاب يمتلك الجرأة على التجريب والابتكار». وأشار التخلوفة إلى أن مهرجان «الفجيرة لمونودراما المسرح المدرسي» يعكس رؤية إمارة الفجيرة في دعم الثقافة والفنون، وتعزيز مكانة المسرح أداة حيوية للتعبير والتطوير المجتمعي.