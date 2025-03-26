2.8 مليون دولار إيرادات نسخة «عطيل» لدينزل واشنطن

حطمت النسخة المسرحية الجديدة لرائعة الكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير «عطيل»، وهي بطولة الممثلين الأمريكيين دينزل واشنطن وجيك جيلنهال، الرقم القياسي الأسبوعي للإيرادات في شباك التذاكر في برودواي، حسبما أفادت وسائل الإعلام الأمريكية أول من أمس الاثنين.

وبحسب التقارير، حققت المسرحية، التي عرضت لأول مرة الأحد، في نيويورك، نحو 2.8 مليون دولار من ثمانية عروض تمهيدية فقط الأسبوع الماضي.

وحطمت نسخة «عطيل» الجديدة، الرقم القياسي الأسبوعي السابق لشباك التذاكر الذي سجلته مسرحية «هاري بوتر والطفل الملعون»، والتي حققت نحو 2.7 مليون دولار في الأسبوع الأخير من عام 2023.

وبلغ متوسط سعر تذكرة «عطيل» الأسبوع الماضي أكثر من 300 دولار، حيث دفع بعض المتفرجين أكثر من 900 دولار للتذكرة.

وحضر العرض الأول نجوم مثل المغنية جينيفر لوبيز والممثلة جيمي لي كيرتس والرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وزوجته جيل.

ومن المقرر أن يستمر عرض مسرحية «عطيل» في برودواي حتى يونيو المقبل.