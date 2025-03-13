«الفجيرة الدولي للمونودراما» ينطلق 10 أبريل بنسخته الـ 11

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، تنطلق الدورة الحادية عشرة لمهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما، في الفترة من 10 وحتى 18 أبريل المقبل، والذي يتزامن مع مرور 22 عاماً على انطلاقة هذا المهرجان الذي يعد أضخم احتفالية مسرحية دولية تحتفي بمسرح الممثل الواحد في العالم. وقد عقد مؤتمر صحفي أعلن فيه تفاصيل المهرجان، الذي سيشهد منافسة بين 18 عرضاً عربياً ودولياً، وتقدم خلاله جوائز مالية مجزية للفائزين.

ويستعرض حفل الافتتاح عمل المؤسسات الثقافية التي جعلت من الفجيرة قبلة للعمل الثقافي العربي والدولي، وبمشاركة نخبة من نجوم العالم العربي منهم أسعد فضة ورفيق علي أحمد وأمل عرفة وزهيرة بن عمار ولطيفة أحرار، وسيقام الافتتاح في مسرح مركز الفجيرة الإبداعي التابع لوزارة الثقافة.

وأكد محمد سعيد الضنحاني رئيس المهرجان، أن الحدث يعد منصة للكثير من المواهب، فيستقطب في كل دورة الكثير من رواد المسرح في العالم، لافتاً إلى أن هذه الدورة حظيت بمشاركة 692 نصاً مسرحياً مشاركاً وهذا رقم كبير في تاريخ المهرجان.

وأضاف: عوّدتنا الفجيرة دائماً تكريس دورها الثقافي والفني على المستوى المحلي والعربي والعالمي عبر الكثير من الفعاليات، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبدعم من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، لجهود سموهما الكبيرة في دعم مسيرة المهرجان منذ الانطلاقة في سنة 2003، ليكون علامة فارقة في فن عروض المونودراما ويشار إليه بالبنان، عربياً وعالمياً.

وأشاد الضنحاني بانطلاق المهرجان بحلة جديدة له، إذ ستتوج المسابقة الرسمية للمهرجان عبر لجنة تحكيم اختصاصية للفائزين الثلاثة من العروض المسرحية، وسيتم طباعة الـ10 نصوص الأولى في كتاب واحد عن المطبوعات المسرحية العربية وعروض المسرح الحي، وسيتم إطلاق الدورة الأولى للمسرح المدرسي بإشراف الفنان خليفة التخلوفة، وزارت لجنة منبثقة من المهرجان والهيئة الدولية للمسرح عدة مدارس في الإمارة وتابعت من قرب المواهب المميزة للأطفال، وخرجت بنتائج مهمة ستتيح للجيل الجديد التواصل مع المسرح من أوسع أبوابه.

وبدأت التحضيرات للمهرجان مبكراً وتحديد قائمة من أهم المسرحيين العرب عبر مشاهدة العروض المشاركة وتقييمها واختيار الأفضل من أجل المسابقة الرسمية التي يتم إطلاقها للمرة الأولى في المهرجان، ووصل عدد العروض التي شاركت في التصفيات الأولى إلى قرابة 165 عرضاً مسرحياً من مختلف أنحاء العالم، تم اختيار 14 عرضاً مسرحياً، وستقوم لجنة التحكيم باختيار العروض الثلاثة الأفضل في المهرجان وتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بمبالغ نقدية مجزية.