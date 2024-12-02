«التانيت الذهبي» لأيام قرطاج المسرحية من نصيب «بخارة»

توج العرض التونسي «بخارة» للمخرج الصادق الطرابلسي، بالجائزة الكبرى «التانيت الذهبي» لأيام قرطاج المسرحية في دورتها الخامسة والعشرين التي أسدل الستار عليها السبت في تونس العاصمة.

كما حصد العرض ثلاث جوائز أخرى هي أفضل ممثل للفنان رمزي عزيز، وأفضل ممثلة للفنانة مريم بن حسن، وأفضل نص للثنائي إلياس الرابحي والصادق الطرابلسي.

وحصل العرض العراقي «بيت أبو عبد الله» للمخرج أنس عبد الصمد على جائزة «التانيت الفضي»، فيما نال العرض المغربي «لافيكتوريا» للمخرج أحمد أمين ساهل جائزة «التانيت البرونزي».

كما منحت لجنة التحكيم جائزة السينوغرافيا للعرض المغربي «لافيكتوريا».

وفاز بجائزة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لحرية التعبير عرض «روضة العشاق» للمخرج معز العاشوري.

ومنح الاتحاد العام للفنانين التونسيين جائزة أفضل ممثلة إلى نادرة التومي عن دورها في عرض (شكون)، كما منح جائزة أفضل ممثل إلى ناجي القنواتي عن دوره في عرض (اعتراف).

وشمل حفل الختام الذي أقيم بمسرح الأوبرا في مدينة الثقافة بتونس تكريم مجموعة من الفنانين التونسيين تقديراً لمشوارهم الفني هم وجيهة الجندوبي والأمين النهدي ومنجية الطبوبي وحليمة داود وعيسى حراث وبشير القهواجي، إضافة إلى الفنان السوري دريد لحام الذي تعذر حضوره لتسلم التكريم، والممثل والمخرج الكاميروني أمبرواز مبيا.