الجَسور الشُّجاع

قصيدة مرفوعة إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة الذكرى العشرين لتولّي سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي.





تقدّمْ فأنت الجَســـورُ الشجاع

وأنت الحسـامُ وأنت الشعاعْ

وأنت المُقدَّمُ بين الرجـال

وأنت المَهيبُ، وأنت المُطـاع

وأنت سَليـلُ الكُماةِ الكرام

وأنت الكريمُ رَحيــبُ الذراع

وأنت النصيـر لمُستَضعَفٍ

وأنت الغِياثُ لصوت الجِيــاع

بنيت البلادَ بعــزم الرجال

وحَلَّقَ مجـدُك فوقَ التلاعْ

بقلبٍ سليـم، وعقلٍ حكيمٍ

وذوقٍ لطيفٍ جميـلِ الطباع

بنيتَ الشبابَ بكل اقتــدار

على الحب دوما بغيـر خِداع

فريقا بنيتَ، رجـــالا صقلتَ

نساءً سمَوْنَ بهذي البِقـاع

وليس غريباً على ضَيغـمٍ

تقلد يوما وزيــرَ الدفاع

حرستَ بلادك يا سيـدي

بقلبٍ جريءٍ، وصَـوْلَةِ باعْ

وأنت الذي قد نظمت القصيدْ

وأبدعْتَ فيما يخطُّ اليَــراعْ

سَمَتْ في سماء المعـالي دبيّ

وأضحت لمجـدك خيرَ القِلاعْ

وأكرمتَ كلَّ شريفٍ أصيل

وكالتْ يمينُك مِن خيــر صاعْ

تقدم لعرشك يا سيـدي

فعِطْرُ المكــارم عنكم يُشاعْ

هنيئاً لوجهك هــذا السنا

وطوبى لعزٍّ لكم في ارتفاعْ