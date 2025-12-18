أمطار الخير

هطَلَتْ وكنتُ أظنُّهـا لا تَهطِـلُ

والخيـرُ مـن ربِّ العِبـاد مُؤَمَّـــلُ

لا يَيأسُ الرّاجِيْ ولو طـالَ المَدَى

رَحمَـاتُ ربّي بالرّجَـا تَتنـزَّلُ

ويقينُنا بِالّلهِ أنـّا لا نُـؤا

خَـــذُ بِالَّذي سَفَهًا نَقـولُ ونفعــلُ

واللهُ يَرحـمُ كـلَّ عـَاصٍ تائبٍ

إنّ الكريـمَ بِعَفــوهِ يَتجَمَّــلُ

والغيـثُ ما هُـــو غيرُ بابٍ للعَطــا

وَالله رَبِّيْ حيـن يُعطِـــــي يُجْـــــزِلُ

فلتَبتسِـــمْ قِمَــمُ الجبــال لِتنتشِي

مِنهـا السُّيــُـوحُ ووَجهُهـا مُتَهلِّـــلُ

سَنتَيـــن يا ربَّـاهُ ننتجِـعُ السَّمــا

شُكـــــرًا وأنـــتَ المُنعِـــمُ المُتفضِّلُ