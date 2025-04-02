محمد بن راشد يهدي «قصائدي في حب الوطن» إلى كل قلب ينبض بعشق الإمارات

لا قيم أو معاني يمكنها أن تضاهي حب الوطن والاعتزاز بقادته الميامين وبإنجازاته الرفيعة المتوالية في قاموس وعرف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الفارس والشاعر الذي لا ينفك ذهب قصيده يعانق ألق شوامخ وطن العز والفخار؛ دولة الإمارات العربية المتحدة، فيحتفي بنجاحاتها وفعالها وبمناقب قادتها الميامين، وهو ما يتبدى جلياً وضاء في كتاب سموه «قصائدي في حب الوطن»، الصادر مؤخراً عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، الذي يحفل، إلى جانب صور سموه وفرائد قصائده التي يتغنى فيها بقصص عشقه وطنه الأغر، ويفاخر بقادة الإمارات الأماجد، بصور متنوعة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ولحكام الإمارات، علاوة على صور بهية متميزة ونادرة للقائدين المؤسسيين، المغفور لهما، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، وأيضاً صور للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

واجب ونعمة ومسؤولية

يزدان غلاف الكتاب بصورة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ممتطياً فرسه وسط الصحراء، حيث تبرز ملامحها كقصيدة موشاة بالمجد والأنفة والمفاخر والهمم العليّة لفارس نبيل مسكون بحب التميز والتربع على قمم الإنجازات والتمسك بالأصالة وحب الخير والتعلق بالمحبة.

وأما صفحة الإهداء في الكتاب، التي تلي غلافه، فقد صدّرها سموه بعبارة: «إلى كل قلب ينبض بحب الإمارات»، ومما جاء في هذا الإهداء: «حب الوطن هو أغلى ما نملك، وهو ما يدفعنا لنواصل المسيرة نحو القمة.

الإمارات هي الحلم الذي وحدنا، والأمل الذي نبنيه معاً. بجهودكم وإخلاصكم، نصنع المعجزات، ونرسم مستقبلاً مشرقاً للأجيال القادمة. فلنكن دائماً عند مستوى حب هذا الوطن، نبني ونبدع لأجله».

وختم سموه: «حب الوطن واجب ونعمة، ومسؤولية نؤديها بصدق وإخلاص».

تنويعات على وتر الأمجاد

يرفل الكتاب الذي يضم 27 قصيدة لسموه حافلة بروائع المعاني، بطبعته الفاخرة وبمضامينه الثرية الوضاءة التي يروي فيها القصيد سير إنجازات الوطن، بأبهى وأندى قصائد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، التي قالها في عشق دولة الإمارات والفخر بقادتها الأماجد الذين صاغوا حروف أمجادها ومنجزاتها بأبجديات عزّ نظيرها، لا تفتأ تعانق النجوم وتغمّس المداد بأحبار الفخار والتميز.

ومن بين القصائد التي يتضمنها الكتاب: «عيد وطن، بداية الخمسين، الصقور المخلصين، يا وطنّا، نشيد الاتحاد الوطني، تحيا يا وطن، يا علمنا، أعياد شعبي، كلنا جنود الوطن، يوم الشهيد، أسعد شعب، الشعب والقايد، شيخ الرجال، ربان البلاد».