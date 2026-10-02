الملكة حصة في ذاكرة دبي

يا حِصـّةً وُصِفَـت في الهنـد بالمَلِكـَهْ

يا روعـةً في دُبَيٍّ حبَّةُ البَركَــهْ

شَغلـتِ دُنيًا بإنجازاتِ مَشيَخَةٍ

صارت مَسارًا لخيرٍ «راشدٌ» سلَكَهْ

يا أمَّ راشـدَ بنـتَ المُرّ أعرفُـكِ

شخصيّةً لاقتصادٍ شُعلةَ الحَركَـهْ

لـِـ «راشدٍ» كنـتِ أنتِ أمسِ مَدرسـةً

علّمتِه كيف يَصطاد هُوَ السَّمكَهْ

«سَعيدُ» سجَّـل عنكِ في سياستـهِ

دَعمًــا بهِ أكملَ «بـو راشــدٍ» نُسُكَهْ

بَسالةً أنـتِ قد أبديـتِ في زمنٍ

ما كان لِلمَرأةِ صــوتٌ ولا شَبَكَـهْ

قد عشــتِ أعظـمَ أمٍّ في إمارتـك

أعظِمْ بما أنتِ قد خلَّفتِ مِن تَرِكَـهْ