شكراً مكتوم بن محمد بن راشد

«مكتومُ» عــَوَّدنا على التّقـــــديرِ

هو يُبصـر الدّنيـا بعين بصيرِ

مِن والــدٍ أخذَ اهتمـامًا بالنُّهَـى

بكبيـرِنا يهتمُّ بــل وصغيـرِ

حُبُّ الجَمــال جِبـِـلَّةٌ في نفسـهِ

فـي حبِّ إتقـانٍ بغيـر نظيرِ

«مكتـوم» ليس لديه وقتٌ وقتــُــه

لزيـادةِ الإنتاج والتعمير

هُــو قد رأى في"المُرِّ» بعض خصاله

«المُـرّ» صار نمـوذجًا لخبيــــر

«المُـرّ» فينا اليـوم ذاكرة الزما

ن وللثقـافة مصـدر التنـــوير

دامت «دبي» لــ«مُحمّـد» ولآلـهِ

بــــ«محمّدٍ» ينحـلُّ كلُّ عسير