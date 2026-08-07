العازفون الإماراتيون

اِعـزفُــــوا للمُتعَبيـنَ الشُّرفـا

إنّ هـذا العَـزفَ نــوعٌ مـــن رِفـا

شارِكوا «إيطـالِيـا» فـي فَنّها

وَهْـي قلـبٌ بتُـراثٍ شُغِفــَـا

في دُبــيٍّ فُرصــةٌ تَمنحُنـا

بَلسَمًا يَشفي جِراحاتِ الجَفـا

فِـي دُبــيٍّ مُهَــجٌ أسقَمَهـا

حُــبُّ إبـــداعٍ وحُــــبٌّ كـم شَفـــا

وَاعزفــــوا عِيشـِــي بِـلادي إنّــهُ

للإمـارات نَشيــدٌ قد صَفـا

دولــــةُ الأمن هِيَ كم قرَّبَـت

بَيـن شَرقَينـا بجِسرٍ في الخَفـا

واسأَلُوا «بِتهُوفِنًا» عن دَورنا

سَجِّلوا «لابنِ سُرَيجٍ» مَوقِفـــا

ولــــ«بِتهـُـوفـنَ» رَغـْمَ صَمَـمٍ

شُكـرُنا فهْو بعـَزمٍ عُرِفـا