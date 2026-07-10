الإمـــــارات

«إماراتُ» أنتِ العطـا والندى
لكِ اليومَ نحن جُنودُ الفـدَا
بلادٌ تـَـتيهُ بأبنائها
أمانٌ وأمــنٌ بهـا غرَّدا
بلادي أحبّكِ طـولَ المَدَى
حَماكِ الإلــهُ شـرُورَ العِدا
فأنتِ لِفكري صبـاحُ العَملْ
وأنتِ لِقلبي شُـروقُ الهُدَى
نعَم نحنُ جُندك خلف الزّناد
نموتُ ونحيـا لِنُستَشهَـدا
لنا رايـةُ العزِّ خفَّاقةٌ
ونحنُ النُّجـومُ بنا يُهتَدَى
بإيماننا نحنُ صُنّا الوَطـنْ
ولم نخشَ يوما صنوفَ الرَّدى
نُضحِّي بِأرواحِنا مُخْلِصينْ
وَما راحَ جُهدُ المُضَحِّي سُدَى
حَلَفنا يَمِينا بِربِّ السَّما
فلَن نُخلِفَ الوَعْدَ والمَوعِدا