أشجار الشعلة

في ظِلّ «شُعلةَ» أمشي في حدائقِنا

و«شُعـــــــــــلةٌ» بزهــــورٍ تمنـحُ الفـــَــــرَحا

حمدانُ كَـــــــــرَّمَ بالتوزيع «شُعلتَنا»

هل مِثلها شجــَـــــــــرٌ يوماً قد امتــــُـدِحا؟

و«شعــــــلةٌ» لم تكن يومـــــاً بمُثمــــــــــرةٍ

لكنَّ زهــــــرتَهــا تستــــــــأصلُ التـَّــــــــرَحـــــا

صيفيّةٌ هِي فـــي «مايو» إذا زهـَـــــــرَت

باحَت بِـــــــــــــألوانِهـــــــا للحُبِّ فَانفضَحا

غطَّت بزهرتِها الحَمْـــــــــــــرا شــــــــــوارعَنا

كم مُدنَفٍ بحِــذاها قد مشى فصَحا

ومِن لَمَى بُرتقـــــــــالٍ رَشفةً شرِبَت

فهَام فيها الجمالُ فاحتَسى قَـــــــــــــدَحَا

مَن مِثلُ «شُعلةَ» في دُنيــــا حدائقِنــا

بِحُبِّهــــــا اليومَ حَمــدان لقد نصـَـــــحا؟