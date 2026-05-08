إعجاز القرآن

كــــــــــلامُ الله مُـعـجــــــــزةٌ

وما فُتِحَتْ مَغـالِقـُهَـا

توهَّـــــــمَ بعضُهُــــم لَمّـــا

رأى يــــــومًـــا بـَـــــوارِقَهــا

فآنسَ صوتَ مُعجـزةٍ

ما وصـَـلَ شواهِقَهــا

و«شاكرُ» زار مَغربَهــا

وجــــــالَ في مَشـارقِهــــا

وحينئــذٍ توقّـــــفَ عـــن

دُخــــــــولٍ في مَغـارقهــــا

وقـــــــال بأنّهــــا البَيـــــدا

ءُ كـم تاهـَـت طَوارقُهـا

ومـــا كتبـــــــــوهُ دَنـــدنـــةٌ

إِذَنْ دَعهــــــا لِخـــالقــهـــا

و«فَرحاتٌ» يُحذّرُ من

دُنـُـــــــوٍّ مِــــن صواعِقِهــــا

و«فَرحاتٌ» هُو شيخي

مَبــــــاحثَـــــــــــهُ أصــدِّقُهــــا