«الأوركسترا الوطنية للشباب» تعزف في نيويورك 20 يونيو المقبل

قدّمت «الأوركسترا الوطنية للشباب - دبي»، عرضاً موسيقياً استثنائياً أول من أمس على مسرح «دبي أوبرا»، في أمسية سبقت مشاركتهم التاريخية المرتقبة على مسرح «كارنيغي هول» العريق في نيويورك، والمقررة بتاريخ 20 يونيو المقبل.

«البيان» التقت مع أميرة فؤاد، المؤسس المشارك والمديرة الفنية للأوركسترا، والمايسترو جوناثان باريت، قائد الفرقة، للحديث عن هذه التجربة الاستثنائية والتحضيرات المصاحبة لها، وقد جاء العرض بدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، التي ترعى مشاركة الموسيقيين الإماراتيين الشباب في الحدث العالمي.

وقد دُعي الحضور إلى التواجد قبل انطلاق العرض، في تجربة موسيقية حية أبرزت الإمكانيات الواعدة لهؤلاء العازفين، والذين تجاوز عددهم في العرض المحلي 90 موسيقياً.

وصفت أميرة فؤاد، المؤسس المشارك، المنسقة والمديرة الفنية للأوركسترا، الدعوة التي تلقتها الفرقة للعزف في نيويورك بأنها «إنجاز غير مسبوق». وقالت: «نحن أول أوركسترا وطنية شبابية من الإمارات تُدعى للعزف على خشبة كارنيغي هول، إنه حلم لكل موسيقي حول العالم، وشرف كبير لنا أن نمثل الدولة في هذا الصرح العالمي».

وأكدت أن عملية اختيار المشاركين تخضع لمعايير دقيقة، تشمل التقييم الفني لكل مجموعة موسيقية، ومن لا يجتاز التقييم يُعرض عليه الانضمام إلى المستوى التمهيدي، ونحتفظ بقائمة انتظار للمواهب الواعدة، وأثنت على دعم «دبي للثقافة»، مشيرة إلى أن المنحة الثقافية ساعدت من لم يكن بإمكانهم تحمّل نفقات السفر، من خلال تقديم منح مالية مكّنتهم من المشاركة.

مهرجانات شبابية

وكشفت فؤاد عن إطلاق مبادرة جديدة بالشراكة مع «دبي أوبرا» لتأسيس «برنامج الموسيقيين الإماراتيين الشباب» لتدريب الأطفال على الموسيقى بدءاً من العام المقبل، مؤكدة أن دعوات عدة وردت من دول مثل النمسا وروسيا وكندا وأسبانيا للمشاركة في مهرجانات شبابية عالمية.

كما عبّرت عن امتنانها للدعم الرسمي الذي تتلقاه الأوركسترا، من كافة الجهات.

الموسيقى تصنع الشخصية

من جهته، أكد المايسترو جوناثان باريت، الذي يعمل منذ أكثر من 13 عاماً في التعليم الموسيقي في دبي، أن العمل مع الأوركسترا الوطنية للشباب هو تجربة لا تُنسى. وقال: «الطلبة هنا هم المفضلون لدي، شغفهم الجماعي بالموسيقى والتزامهم يجعل كل بروفة مليئة بالإلهام، وعن التحضيرات، أوضح باريت أن الفروق بين العروض المحلية والعالمية تكمن في الجانب اللوجستي، إذ يشارك في عرض نيويورك 70 موسيقياً فقط بسبب القيود الإدارية والمالية، مقارنة بـ 95 في عرض دبي».

كما كشف عن تفاصيل البرنامج الموسيقي في نيويورك، قائلاً: «إنه سيشمل، عزف مقطوعة لإيهاب درويش، وسيتم عزف موسيقى «قراصنة الكاريبي»، وكذلك مقطوعة لبتهوفين».

وأشار باريت إلى أن عدد الطلبة الإماراتيين في الفرقة لا يزال محدوداً، مؤكداً على أهمية خلق بيئة تحفّزهم على الاستمرار في العزف، وقال: «هؤلاء الطلبة رائعون وملتزمون، ونعمل على تعزيز ارتباطهم بالموسيقى على المدى الطويل».

كما شدد على أهمية التربية الموسيقية في بناء شخصية الشباب، مؤكداً أن التجربة تتجاوز حدود الأداء الفني لتصنع من الطلبة أفراداً واثقين ومنضبطين. وقد أشار إلى أن إعداد العرض تطلب أكثر من 30 ساعة من البروفات الجماعية، ومئات الساعات من التدريب الفردي على مدار 15 شهراً.

نحو العالمية

من دبي أوبرا إلى «كارنيغي هول»، تسير الأوركسترا الوطنية للشباب بخطى واثقة نحو العالمية، بفضل جهود مؤسسيها، والتزام طلبتها، والدعم المؤسسي الذي يحفّز طموحاتهم. تجربة تُترجمها الموسيقى بلغة عالمية، وتمثل نموذجاً فنياً وثقافياً مشرقاً من دولة الإمارات إلى العالم.