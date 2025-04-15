كاتي بيري تغني في الفضاء

انطلق إلى الفضاء، أمس، صاروخ تابع لشركة بلو أوريجن، وعلى متنه نجمة البوب الأمريكية كاتي بيري، ولورين سانشيز خطيبة مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس.

وأشارت شركة بلو أوريجن إلى أن هذه الرحلة ستكون الأولى من نوعها، منذ رحلة رائدة الفضاء الروسية فالنتينا تيريشكوفا المنفردة عام 1963، والتي تنطلق فيها مركبة فضائية، وعلى متنها نساء فقط.

من المتوقع أن تستغرق الرحلة شبه المدارية أكثر من 10 دقائق بقليل، وأن تصل إلى ارتفاع 100 كيلو متر، مما سيأخذ الركاب الستة فوق خط كارمان، وهو الخط غير المرئي، الذي يفصل بين الغلاف الجوي للأرض والفضاء.

وبالمقارنة تدور محطة الفضاء الدولية على ارتفاع يبلغ نحو 400 كيلو متر فوق سطح الأرض.

وسيتمكن طاقم بلو أوريجن من فك أحزمتهن مؤقتاً، والتحليق في حالة انعدام الوزن لفترة وجيزة، قبل العودة إلى صحراء تكساس، عبر عملية هبوط بمساعدة المظلات.

ويُذكر أن المركبة نيو شيبرد، التي ستقل كاتي بيري وبقية الطاقم إلى الفضاء، تعمل بشكل آلي بالكامل، ولا يوجد طيارون على متن الرحلة.

وأشارت نجمة البوب الأمريكية في تعليق مرفق مع مقطع فيديو نشرته على تطبيق إنستغرام: «لقد حلمت بالذهاب إلى الفضاء منذ 15 عاما، وغداً يصبح هذا الحلم حقيقة».

وأضافت: «أعتقد أنني سأغني، سأغني قليلاً. يجب أن أغني في الفضاء».