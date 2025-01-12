أصالة وماجد المهندس يطلان من «كوكا كولا أرينا دبي»

أحيا كل من النجم ماجد المهندس، والنجمة أصالة نصري، حفلاً غنائياً في «كوكا كولا أرينا دبي»، أول من أمس، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، وسط حضور جماهيري غفير، تفاعل مع ما قدمه الفنانان من باقات متنوعة من أغانيهما القديمة والحديثة.

وجاء لقاء الفنانين في الحفل بمثابة لقاء فني متميز، بين «أيقونة الشرق» و«صوت الحب»، نقل محبي الأغنية العربية، وجمهور «كوكا كولا أرينا دبي» إلى لقاء في سحاب النغم والطرب.

أولى الحفلات

وبمجرد دخولها إلى المسرح، وجهت الفنانة أصالة الشكر للقائمين على الحفل ودائرة السياحة والتسوق في دبي ومسرح «كوكا كولا أرينا»، الذي استضاف الأمسية الغنائية، وكذلك تهنئة الجمهور بالعام الميلادي الجديد، حيث جاء الحفل ليكون الأول لها هذا العام.

وحرصت أصالة على تقديم عدد من أغنياتها المميزة والمعروفة، حيث بدأت بأغنية «الصورة»، ومن ثم أغنية «فقدت نفسي»، وبعد غناء أغنيتين طلبت من الجمهور أن يرفعوا هواتفهم لالتقاط صوراً تذكارية لها ومقاطع فيديو أثناء الغناء.

وإلى جانب الأغاني العاطفية غنت المطربة أصالة أيضاً أغاني وطنية لها خلال الحفل، وأغنية «فوق» وغيرها من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور كثيراً، وأشاعت أجواء طربية.

وفي وقت سابق، وجهت النجمة السورية أصالة نصري رسالة في بداية العام الميلادي 2025، وجاءت رسالة المطربة أصالة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تقول: «يا رب يجعل أيامنا الجاية أرقّ وأجمل وكل أوطاننا تعيش بسلام وأمان وطمأنينة، بتمنى لكم سنة جديدة سعيدة فيها كل الحب وكل الرحمة».

أغانٍ أيقونية

وتابعت أصالة في منشورها: «أتمنى سنة جديدة، فيها الفرح، وفيها النجاح، وفيها ولادنا كلهم مرتاحين، وكلهم بخير».

وكانت الفنانة أصالة نشرت صورة عبر صفحتها الرسمية على «إنستغرام» معربة عن سعادتها بحفلها في دبي وقالت: «أحلى بداية من دبي أولى حفلاتي. وفعلاً وكأنها أول حفلة بحياتي، قلقانة، ومتحمسة، ومشتاقة، ومتخوفة، وبدي منكم تدعو لي قد الدنيا كلها. بحب غني لكم، وبفرح من قلبي لما أسعدكم».

وتواصل الحفل الفني الكبير مع الفنان ماجد المهندس، الذي ألهب حماسة جمهور جمع أكثر من 15 ألف شخص تجمعوا في «كوكا كولا أرينا دبي»، وتفاعلوا مع «مهندس الأغنية العربية»، واستمتعوا بأداء صاحب «الصوت الماسي»، الذي يأتي في ختام قائمة الحفلات الغنائية المقامة ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، ونظمته شركة «مومينت إيفينتس».

وأطرب الفنان ماجد المهندس الجمهور بمجموعة من أغانيه الأيقونية، بما في ذلك «تناديك»، و«بدون أسماء»، كما أفاض من جديده الغنائي، الذي أطلقه في الفترة الأخيرة.

وكان الفنان ماجد المهندس قد تجهز لحفل «كوكا كولا أرينا دبي» بجملة من الانتاجات الجديدة، التي تغني مسيرته الفنية، وتقيم جسور تواصل وتناغم إضافية مع جمهور الأغنية.

إصدارات غنائية

وجاء الحفل بعد سلسلة من الإصدارات الغنائية الجديدة للفنانين، حيث كانت الفنانة أصالة نصري قد طرحت مؤخراً أحدث أغنياتها، وهي تحمل اسم «بعض الأحيان» على موقع «يوتيوب»، من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع زيد نديم، وميكس وماستر جاسم محمد.

وفي ذات السياق، خاض النجم ماجد المهندس تجربة غنائية جديدة، حيث قدم لأول مرة أغنية مصرية ضمن أحداث فيلم «جوازة توكسيك»، تحمل عنوان «لو زعلان»، كما كان قد قدم أغنية بعنوان «يا عيونى» على «يوتيوب»، من كلمات برقان وألحان فهد الناصر، إضافة إلى أغنية «مسكين»، من كلمات فيصل الشعلان، وألحان محمد طويحي.