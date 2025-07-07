مكتبة محمد بن راشد تحتفي بالألحان الشعبية الإماراتية

نظمت مكتبة محمد بن راشد أول من أمس، حفلاً غنائياً لجمهورها، بالتعاون مع وزارة الثقافة، أحيته فرقة الإمارات الموسيقية، التي عزفت على مدار ساعة ونصف، العديد من الألحان الشعبية التراثية للإمارات ودول الخليج، وعدداً من المقطوعات العربية الشهيرة، حضره عدد كبير من أبرز الشخصيات الثقافية في الدولة، على رأسهم معالي محمد المر رئيس مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد، والفنان عيد الفرج مؤسس ومشرف الفرقة، والفنان الملحن إبراهيم جمعة، ونخبة من فناني الدولة.

وتأتي هذه الأمسية، في سياق جهود المكتبة لتعزيز الهوية الثقافية والفنية للدولة، والتعريف بالموروث، وبمهارات أبناء الدولة في مجال العزف والغناء، حيث تأسست فرقة الإمارات الموسيقية في يناير 2020، بإشراف وزارة الثقافة، لتكون مشروعاً وطنياً رائداً، يجمع بين الأصالة والتجديد، ويبرز المواهب المحلية ضمن رؤية إبداعية راقية، حيث تتألف الفرقة من 27 موسيقياً ومغنياً، يشكل الشباب الإماراتي فيها ما نسبته 70 %، ويعملون تحت قيادة وإشراف نخبة من الأساتذة والمختصين.

وتضمّن الحفل مزيجاً غنياً من التراث الخليجي والعربي والمعاصر، في رحلة فنية تعبّر عن تنوع الذائقة الموسيقية، وعمق المشهد الثقافي في الدولة. أقيم الحفل تحت إشراف الفنان عبد العزيز المدني، والمايسترو أحمد طه.

وأكد عبد العزيز المدني لـ «البيان» أهمية إقامة مثل هذه الحفلات الغنائية، التي تهتم بالتعريف بالموسيقى المحلية بأنواعها، بالإضافة إلى الموسيقى العربية والغربية، وتعرف أيضاً بمثل هذه الفرق التي تهتم بالمواهب المحلية، وتدعمها، إلى أن تصل إلى الاحتراف، وتعتلي خشبات أهم المسارح، وتمثل الدولة في مختلف المحافل.

وتضمنت مقطوعات وأغاني شعبية منها: «موسيقى نورة»، و«أنت الفرح»، و«بحر المحبة»، و«ما علينا»، و«صوت عربي»، و«لا تصيح تبغيه»، و«أجُرّ الصوت»، وغيرها الكثير.