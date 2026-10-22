470 مليون استماع.. هكذا أسكتت "أغنية السعادة" صرخات الرضع في ثوانٍ!

تُشكل نوبات البكاء المستمرة والنحيب المتواصل للرضع والأطفال الدارجين التحدي اليومي الأكثر إرهاقاً لملايين الآباء والأمهات حول العالم، وغالباً ما تتحول رحلات السيارات الطويلة أو الأوقات الحرجة إلى اختبار حقيقي للصبر.

وبينما يجهد الأهالي أنفسهم في تجربة وسائل تقليدية لتهدئة صغارهم دون جدوى، ظهر خلال العقد الماضي عمل موسيقي استثنائي يجمع بين دقة العلوم وعالم السحر ليصبح بمثابة "طوق نجاة" عالمي: إنه "أغنية السعادة" (The Happy Song).

منذ اللحظة الأولى لانطلاق القهقهات المبهجة، يُحدث هذا العمل تأثيراً مهدئاً فورياً على الأطفال، وهو أمر لم يأتِ صدفة بل ثمرة تصميم علمي دقيق ومتعمد.

هذه الأغنية التي تستغرق دقيقتين ونصف الدقيقة، والتي أُطلقت في عام 2016 وتحتفل بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها هذا الأسبوع، كانت ثمرة تعاون بين عالمي نفس والموسيقية الحائزة على جائزة غرامي إيموجين هييب.

من خلال الجمع بين البحث الراسخ حول ما يجعل الأطفال سعداء ونتائج مجموعات التركيز للرضع، فإن اللحن الجذاب، وخط البص الماشي، والكلمات المرحة تكاد تكون منومة مغناطيسياً، وتوقف الانهيارات العصبية الناشئة في مساراتها.

أرقام فلكية

على مدار العقد الماضي، حققت الأغنية نجاحاً تجارياً هائلاً جعلها تفوق التوقعات؛ إذ تم الاستماع إليها أكثر من 470 مليون مرة على منصة سبوتيفاي — متجاوزة أرقام أعمال فنية شهيرة مثل أغنية مارفن غاي "Let’s Get It On" وأغنية سيمون وغارفانكيل "Bridge Over Troubled Water".

وعلى موقع يوتيوب، حصد مقطع فيديو متواصل لمدة 10 ساعات للأغنية، تم تحميله من قبل أحد المستخدمين، وحده 14 مليون نقرة.

وأصبحت "أغنية السعادة" بفضل هذا الانتشار الواسع واحدة من أكبر مصادر توليد عوائد حقوق الملكية (Royalties) والأرباح المالية المستدامة للفنانة إيموجين هييب، متفوقة على العديد من أعمالها الأخرى، إلى جانب مسيرتها الفردية وتجاربها مع الثنائي "فرو فرو" (Frou Frou) ومشاركتها في إنتاج ألبوم تايلور سويفت الشهير "1989".

يُذكر أن المصادر الرسمية لا تتضمن أرقاماً أو تفاصيل مالية دقيقة ومحددة بالأرقام حول مبيعات أو أرباح لمنتجات تجارية أو ألعاب مرتبطة مباشرة بالأغنية، حيث يتركز النجاح المالي الهائل بشكل أساسي على أرباح البث الرقمي وعوائد الملكية الفكرية الموسيقية.

قالت هييب ضاحكة وهي تتأمل النجاح المستمر للأغنية عبر مكالمة فيديو من استوديو الخاص بها في لندن: "لم أفكر مسبقاً قط: 'أه، سيجلب لي هذا أموالاً طائلة من كل أطفال العالم'.

أصوات الحيوانات

لقد كنت أرغب حقًا في صنع أغنية تمنح بضع دقائق من الراحة لعائلة في نقطة تكون فيها عالقة في ازدحام مروري أو ما شابه ذلك".

تم تكليف "أغنية السعادة" في عام 2016 من قبل علامة طعام الأطفال البريطانية "كاو أند غيت" (Cow & Gate)، حيث كلفت الشركة عالمة نفس الموسيقى لورين ستيوارت وعالم نفس تطور الطفل كاسبر أديلمان بإنتاج أغنية باعثة على السعادة لتقديمها كهدية للآباء والأمهات. وقد توجه الاثنان بدورهما إلى هييب.

قدم الاثنان لـ هييب توصيات مختلفة مدعومة علمياً، واستطلعت ستيوارت وأديلمان آراء أكثر من 2,000 من الآباء والأمهات لتحديد الأصوات التي استجاب لها أطفالهم، والتي تضمنت أصوات الحيوانات وضحكات الأطفال الآخرين.

واقترح ملخصهما الأولي أيضًا الغناء بأسلوب "لغة الأمهات" (Motherese)، مع التركيز على الأصوات الانفجارية مثل "با" (pa) و"با" (ba) لتسهيل النطق على الأطفال.

الإيقاع الهادئ

مسلحة بهذه التوصيات، قامت هييب بتأليف أربعة ألحان رئيسية مختلفة، خضعت للاختبار على مجموعة تركيز تضم 26 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 12 شهرًا. وأشارت تفاعلات الأطفال إلى فائز واضح؛ حيث فضل حوالي 80% من الأطفال اللحن الذي بنيت عليه الأغنية النهائية، مفضلين الإيقاع الهادئ نسبياً على الإيقاع السريع جداً.

ولم تخلُ العملية من لمسة صدفة أيضاً؛ فقد استُوحِي اللحن الفائز من مقطوعة قصيرة ردّدتها ابنة هييب، "سكاوت".

وتعليقاً على ما إذا كانت الفتاة — التي تبلغ من العمر 11 عاماً اليوم — تجني حصة من الأرباح، أجابت هييب مازحة: "إنها تحصل على حقوق الملكية بطرق أخرى".

وفي الواقع، يمكن العثور على تأثير سكاوت في جميع أنحاء الأغنية؛ فالإشارات الغنائية إلى دراجة، وغواصة، وطائرة هليكوبتر، وقطار بخاري، وطائرة، و"صاروخ إلى النجوووم" مستوحاة من هوسها بالنقل في ذلك الوقت.

كما قدمت سكاوت الضحكات في البداية، وكانت موجودة أثناء جلسات تسجيل هييب لمساعدتها في تحقيق أسلوب "لغة الأمهات" الأكثر طبيعية.

ومع ذلك، فإن سحر "أغنية السعادة" ليس فقط أن الأطفال يحبونها، بل إن الكبار لا يكرونها.

وعلى عكس بقية موسيقى الأطفال المزعجة، يجد الآباء والأمهات أنفسهم يهنهمون بها طواعية.

وتستهدف الكلمات البالغين جزئيًا؛ فالسطر الأكثر تعلقًا بالرأس مثل ("أنا أعشقك، أعشقك، أعشقك كل يوم أكثر") يعبر عن مشاعر الأهالي تجاه أطفالهم.

وأكد أديلمان أن السر وراء النجاح هو أن الأغنية "لا تتحدث باستعلاء إليهم".

وعلى الرغم من أن هييب لم تروج للأغنية أبدًا، فقد اكتشفتها أجيال جديدة من الآباء والأمهات عبر التناقل الشفهي وحالات اليأس المحمومة للبحث عن حلول لإيقاف بكاء الأطفال.

وفي الختام، تلقى هييب الشكر من عدد لا يحصى من الغرباء خلال العقد الماضي؛ من بينهم أحد الوالدين على متن طائرة كان طفله يبكي بلا توقف لأكثر من ساعة، وحين عرضت عليه الأغنية عبر سماعات الرأس، تغير سلوك الطفل فورًا وتوقف عن البكاء، ليكون الوالد أو الوالدة على وشك البكاء من شدة الامتنان لهذه اللحظة التي استعادوا فيها السيطرة على الموقف.