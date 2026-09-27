ثمن الانتقام في البوب: لماذا أخطأت تخيلات أريانا غراندي المرعبة الهدف؟

لطالما كانت النجومية في عالم البوب تمريناً للنجاة تحت مجهر الرقابة الجماهيرية، غير أن هناك خطاً تفصيلياً بارزاً يفصل بين تحويل النقد إلى فن يصنع الثقافة، وبين مجرد منح صحافة التابلويد مساحة أكبر للعبث. وإن الفيديو الأخير لأريانا غراندي لأغنية «Petal» يتجاوز هذا الخط ليدخل في مجرد شطط ومبالغة مسرحية خالصة.

يتخذ الفيديو طابع أفلام الرعب الدموية القاسية على طريقة فيلم (Texas Chainsaw Massacre)، حيث يُظهر «غراندي» في دور نجمة مظلومة تأخذ منشاراً كهربائياً لتبطش بأعضاء مجلس إدارة من تنفيذيين وهوليووديين.

إنه رد فعل استثنائي ومبالغ فيه بصورة جامحة، رد فعل ينتهي إلى تقويض الفكرة التي كانت تسعى لإثباتها بالأساس. فبدلاً من تقديم نقد لاذع وثاقب للتحيز ضد المرأة في الصناعة والتعليقات المتواصلة على أجساد الفنانات، فقدت غراندي هدوءها ورزانتها، مقايضةً اللمسة الفنية الشفافة بمشهد مفعم بالدماء.

لقد ضلت الرسالة طريقها تماماً؛ فبدلاً من إسكات النقاد أو الارتقاء بمستوى الحوار، لم تؤدِ تلك الصور الصادمة المحفزة للذهول إلا إلى استدعاء المزيد من التفتيش والتمحيص، مبرهنة على أن الغضب البصري نادراً ما يصلح كدرع حماية فعال.

إن النزعة لاستخدام موسيقى البوب كسلاح ضد الصحافة ليست بالأمر الجديد على الإطلاق، غير أن التاريخ يثبت أن هذه الاستراتيجية تؤدي إلى نتائج عكسية تماماً عندما يسمح الفنان للحساسية المفرطة بأن تطغى على الانضباط الفني.

فعندما أطلق مايكل جاكسون ألبومه المزدوج عام 1995، HIStory: Past, Present and Future, Book I، التهم إحباطه من ثقافة الصحافة الصفراء جوهر الموسيقى نفسه.

كانت أغنيات مثل «Tabloid Junkie» و«Money» و«Leave Me Alone» متقدة بغضب دفاعي، كاشفة عن فنان جريح حتى النخاع بسبب التعليقات الجماهيرية. ونتيجة لذلك، أدت تلك النبرة الدفاعية المفرطة إلى تنفير النقاد، وحوّلت التركيز من عبقريته الفنية إلى مظالمه الشخصية.

وفي المقابل، قدمت مادونا النموذج والمنهج الأفضل للنجاة من الإعلام في عالم البوب عبر الترفع واللامبالاة، فعلى مدى مسيرتها الممتدة لأربعة عقود، واجهت مادونا الذعر الأخلاقي والهستيريا الصحفية بابتسامة باردة ولازمة غنائية ساحرة. لقد جعلت من اللامبالاة فضيلة فنية - وهو موقف يظهر بوضوح في عبارتها المتكررة في أغانيها: «لا أبالي» («I don't care») - مكوِّنةً من العداء النقدي وقوداً لأغاني الديسكو والرقص الكلاسيكية.

وعلى نهج مشابه سارت تايلور سويفت؛ ففي مواجهة السرديات الإعلامية المتواصلة، عملت سويفت على حماية وتحصين فنها بدلاً من السماح للضجيج بتشويهها. وحولت ألبومات مثل Reputation الدراما التي صنعتها الصحافة عن حياة سويفت إلى سرديات بوب حادة كافّةً أيدي النقاد مع الحفاظ في الوقت نفسه على النزاهة العاطفية لكتابتها الغنائية.

أما عمالقة البوب الآخرون، فقد وجدوا طرقهم الخاصة للتعامل مع أتون الشهرة ولهيبها دون السماح له بتفكيك هويتهم الفنية:

إيمينيم: رد العداء على منتقديه عبر كوميديا سوداء ساخرة وبراعة لغوية غير مسبوقة في صياغة الأبيات، محولاً الجدل والرفض إلى سيادة تجارية مطلقة.

ليدي غاغا: امتصت هوس الإعلام بتحويل نفسها إلى معروض حي من الفن الأدائي، محولة أنظار الفضول الشخصي عبر استعراضات بصرية مذهلة.

ريانا: أتقنت فن الترفع الهادئ، مستخدمة الفطنة الحادة واللامبالاة لتجريد شائعات الصحافة الصفراء من أي قوة أو تأثير.

وبالنسبة لغراندي، تقف أغنية «Petal» كدرس وتحذير فني؛ فعندما يسمح الفنان للغضب الدفاعي بفرض سياقه، يتحول محور الحديث من مشروعية مظلمته إلى حدة رد فعله ورعونته. موسيقى البوب في أبهى صورها هي التي تحول الضجيج إلى فن، أما السماح للضجيج بأن يقود السيارة، فيترك الفنان تماماً حيث يريده نقاده: رد فعل متخبط، مذهول، ومبتعد عن المسار الصحيح.