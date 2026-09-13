الأغنية العربية المعاصرة: أزمة هوية وغياب منظومة التوثيق

تعد الموسيقى الذاكرة الوجدانية للأمم، والشاهد الحي على تطور جوهرها الثقافي والفني. وإذا كان العصر الذهبي للأغنية العربية قد أورثنا نتاجاً خافقاً بالجمال والأصالة، فإن المشهد الغنائي المعاصر يعيش أزمة عميقة وتراجعاً ملموساً في الجودة والتأثير.

لو أراد شخص ما - على سبيل المثال - معرفة قصة أغنية من أغاني الفنان محمد عبده، فلن يجد مرجعاً واحداً يمكن الوثوق به؛ إذ تتناثر المعلومات بين منتديات غير رسمية وغير مصممة بشكل احترافي وبين مواقع صحف خليجية كلها تنشر المعلومات بخجل لأنها تعلم أنه لا يمكن التحقق من أي منها.

بل حتى لو عرفت تاريخ صدور أغنية عربية تبحث عنها، فأنت محظوظ لأن الكثير من الأغاني العربية لا يوثق لها تاريخ صدور على الإنترنت.

قارن هذا بأغنية واحدة أجنبية على الشبكة، وستجد أن موقع «ويكبيديا» وحده كفيل بإشباع شهيتك المعلوماتية، ولو أردت المزيد فستجد العشرات من المواقع الإلكترونية غيره تمدك بمعلومات عن أغنية واحده أجنبية بكل تفاصيلها.

لا يعود هذا التراجع إلى نضوب الخيال الإبداعي لدى الفنانين العرب، بل هو نتاج لخلل هيكلي في منظومة الإنتاج، وتغير أنماط الاستهلاك، وغياب التوثيق المؤسسي الذي يحمي هذا التراث ويرسم معالم مستقبله.

تكمن الفجوة الأولى والأكثر خطورة بين الأغنية العربية ونظيرتها العالمية في غياب صناعة توثيق احترافية. في الموسيقى الغربية، تخضع كل أغنية لأرشفة دقيقة تشمل مسودات الكلمات، التسجيلات الصوتية الأولى، وكواليس الاستوديو، مدعومة بصحافة موسيقية متخصصة ومؤسسات تأريخية.

في المقابل، تعاني الموسيقى العربية من ضياع أرشيفها المادي والتاريخي؛ حيث اعتمدت عبر عقود على الرواية الشفاهية والمبادرات الفردية. إن غياب قاعدة بيانات موحدة تعنى بأرشفة الأعمال وتحديد كواليس إنتاجها وحقوق صناعها من شعراء وملحنين وعازفين جعل تاريخنا الموسيقي عرضة للاندثار والنسيان، وحرم الأجيال الجديدة من فهم التراكم الإبداعي الذي بُنيت عليه الموسيقى العربية.

أدى التحول في آليات الاستهلاك الرقمي وسيادة المنصات الحديثة إلى تحويل الأغنية من عمل فني متكامل إلى منتج تجاري سريع الاستهلاك. أصبحت الأعمال تُصنع لملائمة خوارزميات المقاطع القصيرة، ما انعكس سلباً على التكوين البنائي للأغنية. لقد تراجعت المقدمات الموسيقية الطويلة، واختفت الجمل اللحنية المركبة لصالح ألحان بسيطة ومكررة، كما هبط المستوى اللغوي والجمالي للنصوص الغنائية لتركز على مفردات دارجة تخاطب اللحظة العابرة بدلاً من أن تعيش في الذاكرة.

تعاني الأغنية المعاصرة من حالة من التشتت بين اتجاهين: الأول هو تقليد الأنماط الموسيقية الغربية بشكل سطحي يفقد الأغنية روحها الشرقية، والآخر هو التكرار غير الإبداعي للمقامات والألحان القديمة دون تطوير يتناسب مع روح العصر. إن غياب التجريب المبتكر الذي يدمج الحداثة بالتراث أسفر عن نتاج موسيقي يفتقر إلى الشخصية المستقلة والهوية الواضحة.

في الماضي، كانت الإذاعات ودور الأوبرا واللجان الموسيقية تلعب دور المرشح الذي يضمن حداً أدنى من الجودة الفنية واللغوية قبل وصول الأغنية للجمهور. ومع ديمقراطية النشر الرقمي وسهولة الإنتاج المنزلي، غابت هذه المرشحات بالكامل. ورغم أن هذا التطور أتاح الفرصة لكثير من الموهوبين، إلا أنه فتح الباب أيضاً لتدفق كم هائل من الأعمال ضعيفة المستوى التي زاحمت الإبداع الحقيقي وأثرت في الذائقة العامة.

إن مواجهة هذا التراجع لا تتطلب مجرد جهود فردية من المطربين أو الملحنين، بل تستدعي تدخلاً سيادياً ومؤسسياً شاملاً من الحكومات والدول العربية. نحن بحاجة ماسة إلى إطلاق مشروع استراتيجي عابر للدول يتمثل في إنشاء «أرشيف وطني موحد للموسيقى العربية» على غرار كبريات المؤسسات الأرشيفية العالمية، إلى جانب تأسيس متاحف فنية تفاعلية ومعارض متجولة توثق مقتنيات العمالقة وتاريخ الإبداع العربي.

إن حماية الصوت العربي وتوثيق كواليسه ليسا مجرد رفاهية فنية، بل هما استثمار مباشر في الأمن الثقافي والحفاظ على الهوية الوطنية؛ فالموسيقى ليست مجرد نغم يزول بانتهاء وقته، بل هي الوثيقة الحية التي تحكي قصة الأمة وجدانياً وعاطفياً عبر التاريخ.