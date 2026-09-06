كايلي مينوغ.. مغتربة أحيت موسيقى البوب البريطانية

في عام 1987، دخلت «كايلي مينوغ» قوائم الأغاني البريطانية من دون تخطيط مسبق، فقد كانت مجرد ممثلة مسلسلات (Soap opera) قادمة من ملبورن، تؤدي دور ميكانيكية في مسلسل «جيران» (Neighbours)، قُدِّمت لها مسيرتها الغنائية على طبق من ذهب بواسطة الثلاثي الإنتاجي «ستوك وآيتكين وواترمان»، ما كان يُعرف بـ «مصنع الأغاني الضاربة» الذي كان يجمّع الأغاني الصاعدة للصدارة وفق جدول زمني شبه صناعي.

وصفها النقاد حينها بأنها مجرد منتج مُصنّع، وفن عابر للاستهلاك السريع، وظاهرة مؤقتة تركب موجة نجاح مسلسل تلفزيوني.

لم يكن أحد، ولا سيما الصحافة الموسيقية البريطانية، يتوقع أن تظل كايلي تصنع أغاني البوب حتى عام 2026.

لكنها الآن باتت ركيزة أساسية في مشهد البوب البريطاني لما يقرب من أربعة عقود، وهي مدة أطول من مسيرة معظم نقادها الأوائل.

كان الفصل الأول من مسيرة كايلي عبارة عن منتج تجاري بحت: أغانٍ منفردة مدتها ثلاث دقائق، محتشدة بعناصر الجذب (Hooks) في مقدمتها، جرى هندستها على أيدي ملحنين يكتبون أيضاً لفرق مثل Bananarama وRick Astley، وطُرحت بإيقاع لاهث استهدف الهيمنة على القوائم التجارية بدلاً من تقديم بيان فني.

نجحت الخطة تجارياً، لكنها كلفتها احترام النقاد لقرابة عقد من الزمان.

وجاء التحول تدريجياً عبر تعاونات مع «نيك كِيف»، وفترة قضتها مع شركة إنتاج مستقلة، وإشارات صغيرة ولكنها متعمدة تثبت رغبتها في امتلاك حقوق المؤلف والكلمات، لا مجرد وضع صوتها كمغنية.

وكانت نقطة التحول الحقيقية في عام 2001 مع ألبوم (Fever)، وتحديداً أغنية (Can›t Get You Out of My Head) وهي أغنية بوب متأثرة بموسيقى الديسكو، ومحشوة بلوازم لحنية Chorus لا تنتهي؛ لم تحاول كايلي من خلالها إثبات أنها فنانة جادة من خلال التخلي عن البوب، بل من خلال إتقانها لهذا الفن بالكامل.

وغدت الأغنية واحدة من أبرز القطع الفردية التي عرّفت موسيقى البوب في ذلك العقد، وأعادت صياغة سمعتها النقدية بشكل فعال.

والدرس الكامن في إعادة ابتكار الذات هذا هو: أنت لا تهرب من ماضيك في «البوب المُصنّع» عبر التبرؤ من البوب؛ بل تتجاوزه عبر الصمود والبراعة في هذا القالب الفني بشكل يفوق كل ما توقعه المشككون فيك.

هذا المخطط الهندسي (Template) القائم على إحياء «الديسكو-بوب» كخطوة لبناء المصداقية، لا كحركة حنين نابعة من النوستالجيا، هو بالضبط خطة اللعب الذكية التي نفذتها «دوا ليبا» على مدار السنوات العديدة الماضية؛ إذ استند ألبومها «نوستالجيا المستقبل» (Future Nostalgia) مباشرة إلى هياكل موسيقى الديسكو والـ «يورودانس» (Euro-dance) في وقت كان الإجماع النقدي فيه يعامل هذا الصوت كتقليعة ريترو قديمة.

ومثل كايلي، لم تحصل دوا ليبا على مصداقيتها عبر ادعاء الأصالة من خلال الاعترافات الشخصية أو الأداء الفج؛ بل نالتها عبر التميز التقني والفني الهائل في قالب موسيقي شطب عليه الناس سابقاً بوصفه خفيف الوزن وعابراً.

ومع ذلك، ثمة فارق يستحق الذكر؛ فدواليبا ولدت في لندن، ومن أصول كوسوفية ألبانية، وتنتمي إلى سلالة البوب البريطاني كحق طبيعي بالميلاد بطريقة لم تملكها كايلي قط.

كايلي كانت دائماً زائرة لا أكثر، منتجاً أسترالياً مُصدَّراً صادف أنه وجد جمهوره وشركاءه الإبداعيين في بريطانيا، ثم لم يغادرها أبداً.

هذا التمييز مهم للقصة: فهذا ليس خط توريث مستقيماً من مؤسسة بوب بريطانية إلى أخرى، بل هي قصة عن مغتربة كان عليها أن تفوز بمكان لها داخل مشهد عاملها في البداية نكتة عابرة، لينتهي بها المطاف بصياغة شروط إحياء هذا المشهد وتطويره لاحقاً.

ولعل هذا هو خيط الترابط الأكثر إثارة للاهتمام مما تعنيه كلمة «الاستمرارية» التقليدية؛ فتحول دوا ليبا نحو الديسكو نجح تجارياً ونقدياً لأن كايلي أثبتت بالفعل قبل عقد من الزمان أن «الرقص والبوب» (Dance-pop) يمكن التعامل معه كمهنة جادة ومستدامة، وليس مجرد مرحلة مؤقتة.

لم يُورَّث المخطط بشكل رسمي، فلا يوجد تعاون مباشر أو تحية صريحة، لكن «بنية الإذن والقبول» التي خلقتها كايلي كانت حقيقية؛ فرحلة رد الاعتبار لكايلي والتي استمرت عشرين عاماً لتتحول من «تقليعة مصنّعة» إلى «مؤسسة فنية في عالم البوب» هي السبب في أن فنانة شابة تقدم موسيقى الديسكو-بوب الصريحة وغير الاعتذارية في عام 2020، جرى استقبالها كـ «مؤلفة ومبتكرة فنية» (Auteur) بدلاً من مجرد فنانة مقلدة للماضي.