تبديل الترس الأخير: ما الذي خسرته موسيقى البوب عندما توقفت عن «تغيير النغمة»؟

هناك لحظة فارقة، عند الدقيقة الثالثة و10 ثوانٍ في أغنية ويتني هيوستون الشهيرة (I Will Always Love You)، يتغير فيها شكل الأغنية تماماً؛ إذ تدخل فجأة الطبول التي غابت طوال الدقائق الثلاث الأولى، وتتصاعد الآلات الوترية.

ومن تحت كل ذلك تنتقل الأغنية إلى مقام موسيقي أعلى (Key shift)؛ ترتفع الأغنية بأكملها درجة واحدة كاملة، ما يمنح «اللازمة» الأخيرة (الكورس) بصوت هيوستون سقفاً صوتياً وطاقة لم تلمسها من قبل.

هذا هو السبب الذي يجعل خاتمة الأغنية تبدو كأنها خاتمة حقيقية حتى بعد مرور ثلاثين عاماً.

هذه الحيلة —أي تغيير المقام الموسيقي، والتي تُعرف أحياناً بـ «التعديل اللحني» (Modulation)، وتُلّقب تندراً بـ«تبديل ترس سائق الشاحنة» لشبهها بمركبة تنقل حركتها إلى ترس أعلى على طريق سريع— كانت أداة قياسية وثابتة في الفصل الأخير لأغاني البوب.

استخدمتها فرقة «بون جوفي» في أغنية (Livin' on a Prayer) عبر رفع اللازمة الأخيرة نصف درجة، ليشعر المستمع أن الأغنية وجدت ترساً جديداً يمنحها قوة دفع إضافية في اللحظة التي احتاجتها القصة تماماً.

واستخدمها مايكل جاكسون في أغنية (Man in the Mirror)، كما وظفتها بيونسيه أربع مرات متتالية في أغنية (Love on Top) وكأنها جولة نصر ممتدة. لعقود طويلة، كان تغيير المقام بمثابة زر الذروة الدرامية المدمج في قلب موسيقى البوب.

وكان المنطق الكامن وراء هذه الحيلة بسيطاً: التكرار يحتاج إلى تصعيد؛ فاللازمة (الكورس) التي تتكرر بشكل متطابق تبدأ في التسطح عاطفياً عند المرة الثالثة أو الرابعة. أما تغيير المقام فيعيد ضبط أذن المستمع؛ فاللحن تقنياً هو نفسه، لكنه الآن يقع في طبقة أعلى، وأكثر بريقاً، وأشد إلحاحاً.

وغالباً ما كان المنتجون يربطون هذا التغيير بكشف أدوات التوزيع الموسيقي؛ فيحجبون الطبول أو الوتريات أو الأصوات الخلفية طوال الأغنية خصيصاً لتدخل كلها في نفس لحظة التحول اللحني. هكذا، يصل الارتفاع الصوتي والمكافأة الآلية معاً لتتضاعف المتعة.

لقد كان الأمر، في جوهره، عبارة عن «ندرة مقصودة ومحسوبة» داخل الأغنية الواحدة —عبر ادخار العناصر الأكثر قوة للنهاية— وهو نفس الوجدان الذي جعل الألبومات المادية وجداول الطرح المقننة تضمن نجاح مسيرات فنية كاملة لسنوات.

إلا أن هذا التكنيك لم يعد له وجود تقريباً في موسيقى البوب الرائجة اليوم؛ دوا ليبا، وذا ويكند، وبيلي آيليش، وأوليفيا رودريغو —تميل لوازِم أغانيهم إلى التكرار بنفس الطبقة والنغمة من البداية وحتى النهاية. ولم يختفِ تغيير المقام لأن ملحني الأغاني نسوا كيفية كتابته، بل اختفى لأن اقتصاديات الاستماع هي التي تغيرت.

إن منصات البث التدفقي لا تبيع دفقاً عاطفياً متكاملاً، بل تبيع انتباهاً يُقاس بالثانية، وهي تكافئ الأغاني التي تسير وفق سلوك متوقع؛ فتغيير المقام بطبيعته هو حدث يقع لمرة واحدة فقط، ووُجد خصيصاً ليجعل نهاية الأغنية تحقق الصدمة الأقوى.

لكن قوائم التشغيل (Playlists) ليس لها «نهاية» فعلياً؛ فالأغاني باتت تُبنى لتُعاد في حلقة مفرغة (Loop)، ولتندمج بسلاسة في الأغنية التي تليها، ولتنجو عند تشغيلها عشوائياً ضمن قائمة تشغيل قائمة على «المزاج» بدلاً من سماعها مرتبة داخل ألبوم.

وهنا، يعمل التحول اللحني الحاد في أواخر الأغنية ضد هذا النظام تماماً؛ إذ يجعل الأغنية أصعب في الانتقال الدائري النظيف، وأعقد على منسق الأغاني (DJ) أو الألغوريذم لدمجها في قائمة التشغيل دون فاصل فج ومزعج.

وهناك أيضاً مسألة الثواني الخمس الأولى؛ ففي عصر التدفق الرقمي، تملك الأغنية هذه المهلة القصيرة تقريباً لاصطياد المستمع قبل أن يتخطاها —وهو الأمر الذي قتل بالفعل المقدمات الطويلة ودفع بعناصر الجذب إلى مقدمة المسار.

إن البناء القائم على «المتعة المؤجلة»، حيث تصل اللحظة الأكبر والأقوى بعد ثلاث دقائق من البناء المتأني والصبور، أصبح النقيض تماماً لما يكافئه هذا النظام التقني المعاصر الآن.

لذلك، لم يختفِ تغيير المقام الموسيقي مصادفة؛ بل جرى إقصاؤه عبر قوالب التحسين (Optimization) —ليقع ضحية لنظام رقمي لم يعد يدفع للأغاني مقابلاً لامتلاكها نهايات عظيمة، بل يدفع لها فقط نظير احتفاظها بالانتباه في اللحظة المحددة التي تُسمع فيها.

والخسارة هنا لا تقتصر على مجرد حيلة في التنقل بين الحبال الصوتية؛ بل هي خسارة لفكرة أن الأغنية عمل يُسمح له بأن يتصاعد تدريجياً نحو ذروة ما.