من الأقراص إلى قوائم التشغيل.. التدفق الرقمي يعيد صياغة صناعة الموسيقى

منذ عقدين كان صدور ألبوم غنائي جديد يستلزم رحلة، إذ كان الأمر يتطلب الذهاب إلى متجر الأسطوانات المحلي، والتقليب بين الأقراص واتخاذ قرار مالي مدروس بدقة للاستثمار في قطعة واحدة من البلاستيك أو الفاينل (أسطوانة فونوغراف). في تلك الحقبة، لم تكن تكتفي بالاستماع إلى الألبوم؛ بل كنت تملكه بيدك.

​أما اليوم، فقد خضعت صناعة الموسيقى لتحول جذري، وانتقلت من نموذج عمل «الندرة المادية» إلى نموذج آخر يُعرَّف بـ «الوفرة الرقمية اللانهائية».

وقد أعاد هذا التحول هندسة السلوك البشري، واقتصادات الفنانين، والقيمة الثقافية للألبوم بحد ذاته من الجذور.

​حقبة الـ MP3 ومشاركة الملفات (1999 - 2003): ​بدأ هذا الانقلاب الجذري عندما نجحت برمجيات ضغط الصوت في تقليص حجم الملفات الصوتية، دون حدوث خسارة في جودة الصوت. ومع ظهور شبكات مشاركة الملفات بين المستخدمين مثل «نابستر» (Napster)، تحولت الموسيقى إلى مادة انسيابية بلا قيود، ومنفصلة عن متاجر التجزئة.

​أطلق متجر «آي تيونز» (iTunes) التابع لشركة أبل عام 2003 مساراً قانونياً شكّل حلاً وسطاً؛ فمن خلال بيع الأغاني الفردية بمبلغ 99 سنتاً، قضى المتجر على حقبة «حشو الألبومات»، مجبراً قطاع الصناعة على التكيف مع نموذج التحميل الرقمي.

​مع تدشين شبكات الإنترنت المحمول عالية السرعة والبنية التحتية السحابية، أدركت منصات مثل سبوتيفاي وأبل ميوزك أن المستهلكين لا يرغبون بالضرورة في امتلاك ملفات رقمية، بل ينشدون القدرة على الوصول إلى كل شيء.

ومقابل تكلفة تعادل قيمة (CD) شهرياً، قدمت منصات البث التدفقي تاريخ الموسيقى المسجلة بأكمله تحت الطلب.

بين عامي 1999 و2014، هوت عائدات الموسيقى المسجلة عالمياً بنسبة تجاوزت 40 %، لتتحطم عند حاجز 14 مليار دولار تقريباً مع تلاشي مبيعات CD.

​بيد أن البث التدفقي (Streaming) كان طوق النجاة الذي أنقذ قطاع الصناعة من رحلة سقوطه الحر؛ إذ تكشف بيانات «الاتحاد الدولي للصناعة الفونوغرافية» أن السوق العالمية قد استعادت عافيتها وزأرت بقوة مجدداً منذ ذلك الحين، لتتضاعف قيمتها وتلامس عتبة 30 مليار دولار.

​وهذا التعافي المالي أعاد هندسة اقتصادات الفنانين وهيكلتها؛ ففي العصر المادي القديم كان بيع بضع مئات من الآلاف من الألبومات كفيلاً بتأمين مسيرة فنية مستدامة وإعالة صاحبها.

أما في المنظومة الحيوية للبث الرقمي فإن العوائد والمدفوعات تُحدد وفقاً لنموذج «التوزيع النسبي» المعقد المبني على الحصة السوقية الإجمالية، ما يثمر كسوراً ضئيلة للغاية من السنت مقابل كل حمل بث أو استماع منفرد.

وقد أدى هذا الواقع الجديد إلى تحويل الموسيقى المسجلة من منتج نهائي إلى مجرد «أداة ترويجية» تهدف لدفع عجلة الجولات الغنائية الحية، وبيع السلع والمنتجات التذكارية، وإبرام شراكات الرعاية مع العلامات التجارية؛ واضعاً المحرك الاقتصادي الحقيقي خارج أسوار استوديوهات التسجيل.

​بيد أن التحول الأكثر عمقاً وتأثيراً يقبع في البُعد النفسي والسلوكي؛ إذ أعاد البث التدفقي صياغة علاقتنا بالموسيقى جوهرياً، لينتقل المستمع من دور «المنسق والمنقب الشغوف» إلى دور «المستهلك الخامل». ​

من الألبومات إلى قوائم التشغيل: فقد الألبوم التقليدي المكون من 12 أغنية - الذي كان يُحتفى به يوماً كبنية فنية متماسكة ورسالة إبداعية متكاملة - هيمنته البنيوية، ليحل محله على نطاق واسع مفهوم «قوائم التشغيل» التي هُندست بدقة لتلائم حالات مزاجية أو أنشطة محددة.

​تراجع دور النخبة: لم يعد اكتشاف الموسيقى الجديدة مدفوعاً بآراء منسقي الأغاني (DJs) عبر الراديو أو نقاد الموسيقى، بل بات خاضعاً لألغوريذم التعلم الآلي المعقدة التي تحلل بدقة عاداتك في تخطي الأغاني وسجلك التاريخي في السماع، وتفضيلاتك الصوتية.

ورغم أن هذا التحول أتاح للمواهب المستقلة العثور على جمهور عالمي بين ليلة وضحاها، فإنه أفضى كذلك إلى ثقافة مشتتة، فلم نعد نتشارك محطات موسيقية خالدة، بل بات كل منا يعيش داخل فقاعته الصوتية الخاصة والمعزولة والمفصلة على مقاسه تماماً.

​ومع ذلك، وكرد فعل عكسي ومثير للدهشة على هذا التلاشي والتحول الرقمي الكامل، سجلت أسطوانات الفاينل الكلاسيكية عودة تاريخية هائلة مدفوعة بنبرة النوستالجيا والحنين، ويبدو أنه في عالم يموج بخيارات رقمية لانهائية وعابرة، فإن الرغبة الإنسانية في إيجاد اتصال ملموس مادي مع الموسيقى لا يمكن محوها أو إقصاؤها تماماً من الوجدان.