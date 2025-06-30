ماجدة الرومي وشيرين تختتمان «مهرجان موازين»

أسدل الستار على مهرجان موازين إيقاعات العالم في المغرب 2025، مساء أول من أمس السبت، بحفل للمغنية المصرية شيرين عبد الوهاب، وآخر للفنانة اللبنانية ماجدة الرومي.

حضر حفل شيرين بمسرح النهضة، المخصص للموسيقى الشرقية، جمهور كبير، حيث غنت الفنانة المصرية مجموعة من أشهر أغانيها، التي تفاعل معها الجمهور ورددها معها. وبدأت بأغنية (نساي) كما غنت (على بالي) و(أنا مش بتاعت الكلام ده) و(لا أنا جاي أقولك)، وأدت أغنية (ألف ليلة وليلة) لأم كلثوم، وتحت إلحاح الجمهور غنت (بتمنى أنساك).

وعلى مسرح محمد الخامس أحيت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي آخر سهرات المهرجان هذا العام، واستقبلها الجمهور استقبالاً حاراً.

ولقيت هذه الدورة إقبالاً جماهيرياً كبيراً لا سيما من العائلات نظراً لتزامنها مع انتهاء العام الدراسي، حيث كان المهرجان يتعرض دائماً للانتقاد بأنه يتزامن مع موسم الامتحانات في المغرب.

ويوم الجمعة استقطب حفل الفنان والموسيقي المغربي أمين بودشار عدداً ضخماً من الحضور قدره المنظمون بنحو 200 ألف.

يعد مهرجان موازين، الذي تأسس عام 2001، من أشهر المهرجانات الموسيقية في المغرب وشمال أفريقيا، وتنظمه سنوياً جمعية مغرب الثقافات، واستقطب منذ انطلاقته أكبر نجوم الغناء في العالمين الغربي والعربي، من بينهم بريتني سبيرز وستينج وإلتون جون ووردة الجزائرية وجورج وسوف وميادة الحناوي وراغب علامة وهاني شاكر.