«أوركسترا دبي» سلم موسيقي يرتقي بالمواهب المحلية

تحيي الكثير من دول العالم، اليوم (21 يونيو)، اليوم العالمي للموسيقى، وتحتفي بمختلف الألوان الموسيقية المحلية والدولية، عبر العديد من الفعاليات والأنشطة، أما هنا في دبي، فقد تفاعل المبدعون والفنانون مع حدث دبي الثقافي الأبرز هذا الأسبوع، وهو الإعلان عن مشروع إنشاء «أوركسترا دبي»، الذي اعتمده المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بهدف تعزيز حضور الفنون والثقافة الإماراتية على الخريطة العالمية، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب، ورفع كفاءة القطاع الفني في دبي، ودعم أصحاب المواهب المحلية الواعدة.

واستقبل المثقفون والمبدعون مشروع «أوركسترا دبي» بوصفه مبادرة رائدة تمثل تجسيداً لفكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومبادراته التي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي منارة ثقافية وفنية على الساحة الدولية، ونموذجاً حضارياً ملهماً.

نهضة حقيقية

وفي هذا السياق، رأى الموسيقار الفنان إبراهيم جمعة أن الإعلان عن مشروع إنشاء «أوركسترا دبي» يؤسس لنهضة حقيقية على المستوى الموسيقي في العالم العربي، وذلك لأن هذا المشروع سيستفيد بلا شك من السمعة الدولية التي تتمتع بها دبي، وكذلك من نموذجها الفريد في إدارة المشاريع وإطلاقها.

وقال: «إنه بلا شك مشروع حيوي يفتح أفق دبي على القطاع الموسيقي العالمي، بما يمثل مساحة من الحوار الحضاري والتفاعل الإبداعي مع مختلف الثقافات، كما أنه مشروع يعزز البنية التحتية لقطاع الاقتصاد الثقافي، ويرفع كفاءة القطاع الفني في الإمارة، ويخلق حاضنة تدعم أصحاب المواهب المحلية الواعدة».

وأضاف: «إن الإعلان عن هذا المشروع يأتي استكمالاً لجهود القيادة الرشيدة في إطلاق مبادرات في سياق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، الداعية إلى استئناف الحضارة العربية، ودبي بالطبع من أهم حواضرها، لا بل إن مثل هذا المشروع الذي يؤسس لنهضة حقيقية على المستوى الموسيقي في العالم العربي، سيستفيد بلا شك من السمعة الدولية التي تتمتع بها دبي، وكذلك من نموذجها الفريد في إدارة المشاريع وإطلاقها».

من جهته، أشار الدكتور طارق المنهالي، نائب رئيس جمعية الموسيقيين الإماراتيين، إلى أن مشروع «أوركسترا دبي»، يأتي في وقت حققت فيه دبي إنجازات مشهودة في المجال الموسيقي، حيث تحولت إلى وجهة عالمية لأفضل العروض الموسيقية، وبيئة حاضنة للكفاءات وأصحاب المواهب الموسيقية المحلية والعالمية، بفضل ما تمتلكه من مساحات إبداعية وإمكانيات فريدة.

كما أنه سيسهم، بلا شك، في حفظ وصون التراث الموسيقي الحي للمنطقة، وتعزيز حضوره على الخريطة العالمية.

وقال: «عودتنا القيادة الرشيدة على نظرتها الشمولية والاستشرافية، واهتمامها بالتنمية بوصفها شرطاً للنهضة الشاملة، وليس غريباً أن توجه اليوم باعتماد مشروع «أوركسترا دبي»، الذي يأتي في وقت حققت فيه «دبي أوبرا» نجاحاً عالمياً، داراً للعرض الموسيقي والفني، وباتت واحدة من أهم الوجهات التي تطمح إلى القدوم إليها أفضل الفرق والعروض الموسيقية العالمية».

وأضاف: «لطالما كانت دبي تتحدث بلغة عالمية، والموسيقى كما هو معروف، لغة تواصل عالمية بين الشعوب، وكذلك بين العصور والأزمان ومختلف الثقافات، ومن هنا، فإن المشروع ينطوي على أهمية خاصة باعتبار أنه يؤسس لأجيال جديدة قادرة على توصيل رسالة الإبداع الثقافي والإنساني».

حافز كبير

بدورها، أكدت الموسيقية الدكتورة إيمان الهاشمي أول ملحنة إماراتية، أن الإعلان عن مشروع إنشاء «أوركسترا دبي» يمثل حافزاً كبيراً للوسط الموسيقي والفني خاصة والثقافي عامة، ومن شأنه مدّ الحياة الفنية والثقافية في الإمارة بزخم قوي، كما أنه بلا شك سيشكل مصدر إلهام للمبدعين في مجالات الحياة كافة.

وأردفت: مشروع أوركسترا دبي إضافة نوعية لمشهد دبي الإبداعي، وسيكون له بالغ الأثر في تعزيز أهمية الثقافة والفنون في اقتصاد الإمارة القائم على المعرفة والابتكار، كما أنه يأتي ليثري اقتصاد دبي الإبداعي ويسهم في تحفيز قطاع الفنون وتعزيز نمو الإمارة الاقتصادي والاجتماعي.

وأضافت الهاشمي: من المؤكد أن الأمر لا يتعلق بمجرد إنشاء فرقة أوركسترا موسيقية، وإنما هو مشروع متكامل يرسم توجهات مستقبلية، تتناغم مع توجهات القيادة الرشيدة، التي عبرت عنها استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، كما لا شك في أن هذا المشروع يضعنا أمام مهمة استثنائية تتمثل في بناء «سلم موسيقي» يرتقي بالمواهب المحلية إلى الذرى العالمية.

استراتيجيات مدروسة

وفي ذات السياق، لفت الفنان محمد عبدالعظيم، إلى أن الاستراتيجيات المدروسة التي تضعها القيادة الرشيدة إدارة الفرص المستقبلية ومواكبة التوجهات العصرية، تضع الإمارة في مكانة متقدمة بين دول العالم، التي تربط على نحو فعال بين مختلف محركات الحياة، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والفنية.

وقال: «بلا شك المشروع كبير وغاية في الأهمية، وهو بمستوى التطلعات الطموحة لدبي وقيادتها الرشيدة، التي عودتنا على إدارة الفرص المستقبلية ومواكبة التوجهات العصرية من خلال الموازنة بين مختلف القطاعات، والعمل على خلق تفاعل تكاملي بينها؛ فأهمية هذا المشرع لا تكمن فقط في قدرته على إبراز المشهد الثقافي لدبي وتفرد بصمتها الموسيقية، بل وسيكون له أثر في رفع تنافسيتها في المؤشرات العالمية».

وأضاف: «يأتي اعتماد مشروع «أوركسترا دبي» ليقدم مثالاً جديداً على قدرات دبي المتميزة في مجال ابتكار المشاريع وإنشاء الصناعات الإبداعية، بما يرفع مساهماتها في إثراء الحراك الثقافي العالمي، وفتح مسارات للتواصل الحضاري الفعال والحيوي، وتوسيع آفاق التعاون الثقافي الدولي، ونشر رؤية دبي الحضارية على المستوى العالمي».

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