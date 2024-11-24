«لينكن بارك» تعود من جديد

أخيراً بعد تداول الكثير من الشائعات والقيل والقال حول عودة فرقة الروك الأمريكية «لينكن بارك»، تقرر عودتها من جديد إلى خشبة المسرح، ولكن من خلال وجوه وموسيقى جديدة.

وكانت الفرقة قد أعلنت لدى عودتها في مطلع سبتمبر الماضي في لوس أنجليس، التي تم بثها بشكل مباشر للعالم، اعتزامها طرح ألبوم جديد. ويحمل الألبوم الثامن للفرقة، الذي تم طرحه في 15 نوفمبر، اسم «فروم زيرو»، وهو أول ألبوم يقدمه أعضاء الفرقة من دون مغنيها الرئيسي الراحل، تشيستر بينينجتون، الذي توفي منتحراً في عام 2017 عن عمر ناهز 41 عاماً.

وتأتي عودة الفرقة الشهيرة بعد أن وقع الاختيار على إميلي أرمسترونج، المؤسسة المشاركة لفرقة الروك الأمريكية «ديد ساره»، لتكون المغنية الرئيسية الجديدة. كما سيكون كولين بريتين عازف طبول جديداً في الفرقة، ومنتجاً جديداً أيضاً.

وقال عضو «لينكن بارك» المؤسس، مايك شينودا، في بودكاست تم طرحه على قناة الفرقة على منصة يوتيوب، إن الفرقة لم تجرِ أي تجارب أداء لاختيارهما. كل ما قاموا به هو أنهم عقدوا جلسات مع فنانين مختلفين، حتى وقع الاختيار على أرمسترونج (38 عاماً)، وبريتين (37 عاماً).