"روح إسكتلندا".. كيف تحدى 4 طلاب عرش بريطانيا وسرقوا "حجر القدر"؟

في ليلة عيد ميلاد هادئة قبل 75 عاماً، لم تكن كاتدرائية وستمنستر العريقة تستعد لاستقبال المصلين، بل كانت على موعد مع واحدة من أجرأ عمليات السرقة في التاريخ الحديث.

بعيداً عن كسر الخزائن أو نهب المجوهرات، كان الهدف رمزاً يزن 150 كيلوغراماً، هو "حجر القدر"، قلب التتويجات البريطانية وروح الهوية الاسكتلندية.

أربعة طلاب جامعيين، مسلحون بالجرأة والحس القومي، لم يسرقوا حجراً فحسب؛ بل تحدوا سلطة إمبراطورية عمرها قرون، مما دفع الشرطة إلى إغلاق الحدود بين إنجلترا واسكتلندا لأول مرة منذ 400 عام.

كيف تحولت هذه العملية الجريئة، التي وصفها عميد الدير بـ "الجريمة العبثية"، إلى انتصار قومي أعاد إشعال جذوة الاستقلال، ومهد الطريق لعودة الحجر بشكل رسمي بعد عقود؟

حجر القدر، المعروف تاريخياً باسم "حجر سكون" هو رمز قديم لملوك اسكتلندا، وقد سُرِق من قبل أربعة طلاب جامعيين في غارة جريئة عشية عيد الميلاد قبل 75 عاما.

تقول الأساطير الشائعة أن هذا الحجر ليس حجراً عادياً، بل هو نفسه "حجر يعقوب" المذكور في سفر التكوين، ويُعتقد أنه انتقل من الأراضي المقدسة عبر مصر وأيرلندا، حتى وصل إلى اسكتلندا حوالي عام 840 ميلادي.

كان الحجر يُستخدم لتتويج ملوك اسكتلندا في دير سكون لقرون طويلة، حيث كان يُنظر إليه على أنه شرط أساسي لحكم البلاد، مُجسداً الاعتقاد القديم: "حيث يوجد الحجر، يوجد العرش الاسكتلندي."

لكن هذا الكنز المحبوب سُرِق على يد الملك الإنجليزي إدوارد الأول في عام 1296. هذه السرقةكانت إعلاناً رمزياً لا لبس فيه عن نهاية السيادة الاسكتلندية ومحاولة لتدمير الرمزية القومية الاسكتلندية ودمج البلاد بالكامل تحت الحكم الإنجليزي.

وبحلول عام 1950، كان الحجر، بوزنه البالغ 150 كيلوغراماً (330 رطلاً)، مُثبتاً في قاعدة كرسي التتويج الخشبي في دير وستمنستر، المكان الذي استضاف التتويجات الملكية منذ عام 1066. ، ولكنه كان يحمل أهمية رمزية وروحية هائلة. وقد تمت إزالته بالقوة الآن.

في وقت مبكر من صباح عيد الميلاد عام 1950، استيقظ عميد دير وستمنستر في لندن ليكتشف أن منزله قد زاره متسللون ليلاً.

وبدلاً من أن يتركوا له هدية لطيفة، فرّ المتسللون الغامضون بأثمن ممتلكات الدير. بعد يومين، أطلق العميد الغاضب، آلان دون، نداءً مهيباً عبر راديو بي بي سي حول هذه "الجريمة العبثية"، متعهداً بالذهاب "إلى أقاصي الأرض لاستعادته"، ومشدداً على أن هذا الأثر الثمين يرمز إلى الأصل الاسكتلندي لملكهم المحبوب.

بعد يومين، أفادت نشرة أخبار البي بي سي عن دليل محتمل؛ وهو الأحرف الأولى JFS، التي يُعتقد أنها كُتبت حديثاً على الكرسي، ويُعتقد أنها ترمز إلى "العدالة لاسكتلندا"، مما دعم النظرية القائلة بأن اختفاء الحجر هو عمل قوميين اسكتلنديين، حيث أن نهب إدوارد الأول للحجر في عام 1296 ظل نقطة مؤلمة للشعب الاسكتلندي.

كانت أدلة الغارة التي وقعت صباح عيد الميلاد واضحة، حيث أشار الراوي إلى "آثار الضرر" التي تظهر كيف تم إخراج الحجر من الكرسي وجرّه إلى الخارج.

قادت الآثار إلى "ركن الشعراء" في الدير. أقامت الشرطة حواجز على الطرق وأغلقت الحدود بين اسكتلندا وإنجلترا لأول مرة منذ 400 عام. وعمل المحققون في سكوتلاند يارد على نظرية مفادها أن الحجر قد أُلقي في الماء، وتم تمشيط بحيرة "سربنتين" في هايد بارك مرتين، لكن الحجر كان قد اختفى منذ فترة طويلة.

سارعت جمعية العهد الاسكتلندي، التي تأسست للمطالبة ببرلمان خاص لاسكتلندا، إلى نفي تورطها، إلا أن رئيسها جون ماكورميك ظهر وهو يبتسم ويرفع نخبًا، مما ألمح إلى سروره بالحادثة. وتبيّن لاحقاً أن أربعة من الأعضاء الشباب في الجمعية هم من نفذوا الغارة الجريئة.

في مايو 1951، اعترف طلاب جامعة غلاسكو – إيان هاميلتون، وكاي ماثيسون، وغافين فيرنون، وآلان ستيوارت – بكل شيء في مقابلة إذاعية مع البي بي سي حول ما حدث في تلك الليلة.

تمكن الرجال الثلاثة من انتزاع الحجر من تحت كرسي التتويج، لكن عند جره، انكسر الحجر إلى نصفين. اعترف هاميلتون: "أتذكر كم كنت مرعوباً. لقد أتينا 400 ميل، وهناك، بمجرد أن سحبنا الحجر، انفصل."

يُعتقد أن قنبلة هاجمتها ناشطة من المطالبات بحق الاقتراع قبل أربعة عقود تقريباً ربما أضعفته. في الفوضى، أمسك هاميلتون بالقطعة الأصغر التي تزن حوالي 41 كيلوغراماً وهرب بها، ثم واجه الشرطي الذي تركهما يرحلان بعد قصة مرتجلة عن كونهما حبيبين شابين.

بعدها، سقط الحجر من السيارة دون أن يتضرر، وتم إيصال القطعة الأصغر إلى صديق إنجليزي في برمنغهام. في هذه الأثناء، وضع الرجال الثلاثة الجزء الأكبر من الحجر في سيارة ثانية وفروا من مكان الحادث، ودفنوه بالقرب من أخشاب في روتشستر.

وعندما عادوا لاستعادته في ليلة رأس السنة الجديدة، وجدوا مخيمًا للمتنقلين قد أُقيم فوق مكان دفنه، وتمكنوا من إقناعهم بالمساعدة في حمل الحجر إلى سيارتهم دون إبلاغ الشرطة.

عبر الحجر الحدود إلى اسكتلندا لأول مرة منذ عام 1296 وسُلّم إلى رجل الأعمال جون رولو، الذي تعهد بالحفاظ على سرية مكانه. ل

م تكتشف الشرطة قصته الحقيقية أبدًا، وقد أخفى رولو الجزء المكسور الأصغر من الحجر في مكتبه تحت مكتبه الخاص.

بعد لم شمل الجزأين وترميمهما على يد السياسي القومي والبنّاء بيرتي غراي، تقرر إعادة الحجر في موقع رمزي، وهو دير أربوث المدمر، موقع إعلان عام 1320 الذي دعا إلى حق الاسكتلنديين في حكم أنفسهم.

نُقل الحجر مرة أخرى جنوب الحدود، وقرر المدعي العام عدم مقاضاة الجناة، معتبراً أن الأمر ليس في المصلحة العامة لخلق شهداء أو أبطال، رغم أن البعض رأى في ذلك محاولة لاسترداد "ممتلكات مسروقة".

أُعيد الحجر إلى دير وستمنستر، وشوهد تحت كرسي التتويج خلال تتويج الملكة إليزابيث الثانية في عام 1953.

لكن تلك لم تكن نهاية القصة. ففي عام 1996، قام رئيس الوزراء البريطاني جون ميجور بما كان الطلاب الأربعة قد عزموا على القيام به قبل أكثر من أربعة عقود؛ قرر إعادة الحجر إلى اسكتلندا بشكل دائم، بشرط أن يُعاد إلى دير وستمنستر في أي تتويجات مستقبلية.

وفي حفل أقيم في قلعة إدنبرة، تم الكشف عن الحجر رسمياً في يوم القديس أندرو.

هنأ آلان ستيوارت المنظمين على قيامهم "بعمل أفضل بكثير مما قمنا به في عام 1950"، بينما أعربت كاي ماثيسون عن سعادتها قائلة: "سواء كان ستورنواي أو إنفيرنيس أو إدنبرة، طالما أنه في اسكتلندا فأنا سعيدة".