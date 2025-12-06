مدير المتحف لـ« البيان »: متحف العين ينقل الزوار للتاريخ بتجارب تعليمية

يعد متحف العين من أبرز الصروح الثقافية في تاريخ المنطقة، باعتباره أول متحف في دولة الإمارات، حيث يسهم في حماية وصون هويتنا الثقافية وتراثنا العريق وينقله إلى أجيال المستقبل، وذلك بما يتضمنه من العديد من الأقسام الاستثنائية ومنها قسم التعليم الذي يجتهد طاقم عمله في تعزيز تقدير علم الآثار والتراث الثقافي.

وقال عمر سالم الكعبي، مدير متحف العين في حديثه لـ«البيان»: «يعمل قسم التعليم في متحف العين على تطوير تجارب تعليمية وموارد مبتكرة تربط الزوار من جميع الأعمار بتاريخ العين الغني، من خلال ورش العمل، والجولات الإرشادية، والأنشطة التفاعلية التي تُنمي الفضول وتُعزّز تقدير علم الآثار والتراث الثقافي، إضافة إلى استوديو التعليم في متحف العين والذي يوفر مساحة إبداعية تتيح للعائلات والطلاب وأفراد المجتمع استكشاف مجموعات المتحف من خلال أنشطة عملية وتفاعلية، كما ينتج القسم مواد تعليمية تشمل أدلة للمعلمين وموارد تعليمية للصفوف، وأوراق عمل للطلاب بحسب المرحلة أو الفئة العمرية، ومسارات نشاط عائلية ذات طابع موضوعي، وحقائب جولات تعليمية وحقائب تعلم حسّي».

وأكد أن استوديو التعليم عبارة عن مساحة إبداعية يمكن للزوار من خلاله استكشاف مقتنيات المتحف وموضوعاته عبر الفن ورواية القصص والأنشطة العملية.

ويقدم فريق قسم التعليم في متحف العين أنشطة وبرامج وموارد تفاعلية تربط الزوار والطلاب والعائلات بتاريخ العين الغني وتراثها الثقافي، ما يجعل تجربة المتحف تعلّماً مُلهماً وتفاعلياً. وصُممت البرامج لتناسب مختلف فئات الجمهور لا سيما العائلات مع الأطفال، والمجموعات المدرسية، وأفراد المجتمع من جميع الأعمار.

ويوفر قسم التعليم «حلقة القصة مع مكتبة» وهي جلسة سرد قصصي للأطفال من عمر 3 إلى 8 سنوات ولعائلاتهم، تُقدَّم بالتعاون مع مكتبة زايد المركزية، وتستوحي القصص موضوعاتها من مقتنيات المتحف والتراث الإماراتي، إلى جانب تقديم أنشطة العائلة المفتوحة وهي أنشطة فنية ذاتية التوجيه مستوحاة من مقتنيات المتحف وموضوعاته.

ومن جانب آخر يقدم قسم التعليم المسارات العائلية التعليمية، وهي مسارات ذاتية التوجيه لاستكشاف قاعات المتحف من خلال ثلاثة موضوعات تتمثل في المخلوقات، والزخارف، والاختراعات.