أقدم أسرار إفريقيا.. أكبر موقع للأهرامات في العالم ليس في مصر

تعد أهرامات الجيزة آخر عجائب الدنيا القديمة، وبؤرة الاهتمام الإعلامي العالمي، لكن أيضاً في أفريقيا تتكشف أسرار القارة السمراء على بعد بضعة مئات من الأميال، وتحديداً في السودان التي يوجد بها أكبر عدد من الأهرامات وتتفوق عن أهرامات الجيزة في عددها لكن ليس لها حظ كبير من الشهرة والاهتمام.

ووفقاً لليونسكو والمسوحات الأثرية الحديثة، يضم السودان أكثر من 220 هرماً، يتركز الكثير منها حول مدينة مروي القديمة، المقبرة الملكية لمملكة كوش في حين تضم على النقيض من ذلك، مصر حوالي 118 هرماً.

وأهرامات السودان علامة على مملكة كوش، وهي إمبراطورية أفريقية قديمة ازدهرت بين عامي 800 قبل الميلاد و350 ميلادية في النوبة، وامتدت جنوب مصر وشمال السودان، لم يقتصر الكوشيون على تقليد جيرانهم الشماليين، بل غزوهم أيضاً.

خلال عهد الأسرة المصرية الخامسة والعشرين (حوالي 712-664 قبل الميلاد)، حكم ملوك كوش مصر، فقد غزا أحد هؤلاء الحكام، ويدعى بيا ، مصر حوالي عام 770 قبل الميلاد، وأمر ببناء هرم لنفسه في الكرو، وهي مقبرة في النوبة، مستوحى من مقابر مصر الأثرية، وهو بداية تقليد فريد في بناء الأهرامات استمر لقرون في المنطقة.

المدينة المهجورة

يقع العديد من هذه الأهرامات الكوشية في مروي، وهي مدينة مهجورة حالياً بالقرب من الخرطوم والتي أصبحت مركزاً للقوة الكوشية بعد انسحاب الأسرة من مصر.

حدد علماء الآثار ما يقرب من 200 هرم ، غالباً ما بُنيت في مجموعات متقاربة، ذات جوانب شديدة الانحدار وقمم مدببة - وتختلف أسلوبياً عن أهرامات الجيزة العريضة ذات الزوايا المنخفضة.

وعلى الرغم من صغر حجمها (عادة ما يتراوح ارتفاعها بين 6 و30 متراً)، فإن الأهرامات المروية كانت مقابر ملكية للملوك والملكات والنبلاء، وغالباً ما كانت مصحوبة بمصليات مزخرفة بشكل غني وسلع دفن مخصصة للحياة الآخرة.

كنز ثقافي

مع ذلك، ورغم ثقلها التاريخي، لا تزال أهرامات السودان غير معروفة، بل وأقل زيارة، ولم يكن غموضها النسبي مصادفة، فقد تضرر أو دُمّر العديد منها في القرن التاسع عشر على يد صائدي الكنوز، وأشهرهم جوزيبي فيرليني، المغامر الإيطالي الذي استخدم الديناميت لتفجير عدة أهرامات في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، وكان هدفه الحصول الذهب.

يقول الدكتور صلاح محمد أحمد، مدير الآثار في الهيئة العامة للآثار والمتاحف بالسودان: "ألحقت أفعال فرليني أضرارًا جسيمة بالهياكل الأثرية. دُمّرت بعض الأهرامات تمامًا، وما تبقى منها اليوم ليس إلا جزءًا ضئيلًا".

التباين بين أهرامات السودان ومصر

إن التباين بين أهرامات السودان ومصر لا يقتصر على الحجم أو الشهرة فحسب، بل يتعلق بكيفية سرد التاريخ، وبمن تُروى قصصه، فبينما تُحتفى بالأهرامات المصرية كعجائب هندسية ورموز للقوة القديمة، تظل أهرامات كوش إنجازاً أفريقياً غير معترف به إلى حد كبير .

يقول الدكتور ديفيد لايتبودي ، عالم المصريات والأستاذ المساعد في جامعة فيرمونت: " الهندسة المعمارية مختلفة، لكن الرسالة واحدة، كان الكوشيون يؤكدون شرعيتهم وقوتهم واستمراريتهم. لقد حكموا إمبراطورية، وتعكس أهراماتهم ذلك".

على قائمة التراث العالمي

في عام 2011 ، صنّفت اليونسكو مواقع مروي الأثرية كموقع للتراث العالمي، مُقرّةً بأهميتها الثقافية ومُثيرة بعض الاهتمام الدولي، ومع ذلك، لا تزال جهود تثبيت وترميم هذه الهياكل تعاني من نقص التمويل وبطء التنفيذ، وكثيراً، ما يُشير علماء الآثار العاملون في الموقع إلى نقص موارد الحفظ والعوائق اللوجستية.