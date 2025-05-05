اكتشاف حطام سفن رقيق بعد 300 عام

اكتشف علماء الآثار البحرية الهوية الحقيقية لحطام سفينتين غارقتين قبالة سواحل كوستاريكا، كان يُعتقد سابقًا أنهما سفن قراصنة. تبين أن السفينتين هما سفينتان دنماركيتان، فُقدتا منذ أكثر من 300 عام.

وفقًا للمتحف الوطني الدنماركي، أظهرت التحليلات أن الحطام يعود إلى سفينتي فريديريكوس كوارتوس وكريستيانوس كوينتوس، اللتين غرقتا في 1710. وقد أكدت العينات، بما في ذلك الطوب الأصفر، وجود روابط مع الدنمارك.

تأتي هذه الاكتشافات بعد فحص دقيق في عام 2023 من قبل علماء آثار بحرية، حيث تم تأكيد صحة الروايات التاريخية عبر التحليل العلمي للخشب والطوب والعينات الأخرى.