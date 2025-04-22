مقاطعة صينية تسترجع 900 قطعة أثرية

قالت مديرية الأمن العام في مقاطعة شنشي الواقعة شمال غربي الصين مؤخراً: إن أجهزتها المختصة استرجعت أكثر من 900 قطعة من الآثار الثقافية خلال الربع الأول من العام الجاري، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أمس.

وأظهرت بيانات معنية تعامل أجهزة الأمن العام في المقاطعة مع إجمالي 14 قضية تتعلق بالآثار الثقافية خلال الربع الأول من العام الجاري، بانخفاض سنوي بنسبة 80 %، فيما تم إلقاء القبض على 52 مشتبهاً بهم جنائياً، بانخفاض سنوي بنسبة 46 %، فضلاً عن استرجاع 902 قطعة من الآثار الثقافية، بزيادة نسبتها 162 % على أساس سنوي.