كائنات دقيقة حفرت أنفاقاً في الصخور الصحراوية قبل مليوني عام

اكتشف باحثون من جامعة ماينتس غربي ألمانيا، آثاراً لكائنات دقيقة غير معروفة حفرت أنفاقاً في الصخور والرخام والحجر الجيري في مناطق صحراوية، قبل مليوني عام.

ونقل بيان عن عالم الجيولوجيا سيس باسشير، قوله: «لا نعلم حالياً ما إذا كانت هذه كائنات انقرضت أم لا تزال موجودة في مكان ما». ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة «جيوميكروبولوجي جورنال» العلمية.

وأوضح البيان أن العلماء يشتبهون في أن «الكائنات الدقيقة ربما حفرت هذه الأنفاق للحصول على العناصر الغذائية الموجودة في كربونات الكالسيوم، وهي المكون الأساسي للرخام».

وأضاف باسشير: «المسألة تتعلق في جميع الحالات بهياكل قديمة، ويُحتمل أن يكون عمرها مليون سنة أو حتى مليونَي سنة».

ولفت إلى أنه لا يزال نوع الكائن الحي الذي تسبب في تكوين هذه الهياكل، مجهولاً.

وذكر أنه قبل 500 إلى 600 مليون عام، تشكلت القارة العظمى «جوندوانا» نتيجة اندماج القارات، وخلال تلك الفترة، تراكمت الرواسب الكلسية في المحيطات القديمة، والتي تحولت لاحقاً إلى رخام تحت تأثير الضغط والحرارة.