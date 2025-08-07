المتحف المصري الكبير يفتتح أول نوفمبر

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مُستهل اجتماع الحكومة أمس برئاسته في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن موافقة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على تحديد موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، ليكون في أول نوفمبر المقبل.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك أمس، إن رئيس الوزراء وجه الوزارات والجهات ذات الصلة بالإعداد لهذا الحدث، باستكمال الترتيبات التي تُجرى على قدم وساق، لضمان الجاهزية التامة للمتحف المصري الكبير، والمنطقة المحيطة به، على النحو الذي يُسهم في ظهور حدث افتتاح المتحف بالصورة المشرفة.

وأكد مدبولي أن افتتاح المتحف المصري الكبير يتم الإعداد له ليكون حدثاً استثنائياً يُضافُ إلى مسيرة حافلة من الأحداث الوطنية المميزة التي ارتبطت بتاريخ مصر الحديث، خاصة وأنه من المقرر أن يشهد حضوراً رسمياً مميزاً من العديد من بلدان العالم، كما يتضمن تنظيم عددٍ من الفعاليات المُصاحبة، حيث يُمثل المتحف المصري الكبير صرحاً حضارياً وثقافياً وسياحياً عالمياً يُبرز عظمة إرث الحضارة المصرية، بمختلف فصولها، ويجذب الزوار من جميع أنحاء العالم.