الهند تستعيد 300 جوهرة أثرية بعد 127 عاماً

استعادت الهند مجموعة تضم مئات الجواهر المرتبطة بآثار بوذا بعد 127 عاما وذلك في أعقاب مزاد علني كان من المقرر تنظيمه في وقت سابق من هذا العام مما دفع الحكومة في دلهي لإطلاق تهديدات باتخاذ إجراءات قانونية.

وأشاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بعودة المجموعة المعروفة باسم "جواهر بيبراوا" الخاصة ببوذا التاريخي.

وكتب في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "يوم سار لتراثنا الثقافي!". وأضاف "هذا سيجعل كل هندي يشعر بالفخر".

وتضم المجموعة أكثر من 300 حجر كريم بينها الجمشت والتوباز واللؤلؤ، وتعود إلى فترة حكم الإمبراطور أشوكا ضمن الإمبراطورية الماورية أي في الفترة بين 240 و200 قبل الميلاد تقريبا.

وكان من المقرر في الأساس أن تعرض هذه المجموعة، التي اكتشفها بريطاني في شمال الهند، في مزاد علني في دار سوثبيز في هونج كونج في مايو الماضي لكن البيع تأجل بعد أن هددت الحكومة الهندية باتخاذ إجراءات قانونية وطالبت بإعادة الجواهر.

وكشفت دار سوثبيز لاحقا عن أن مجموعة جودريج الهندية للصناعات هي مشتري المجموعة وأبرمت صفقة بيع شهدت عودة الجواهر للهند على الدوام حيث ستعرض للجمهور.

وقالت دار المزادات في بيان أصدرتهس "يسر دار سوثبيز تسهيل عودة أحجار بيبراوا الكريمة إلى الهند".

وقالت وزارة الثقافة الهندية إن الأمر كان بمثابة شراكة مثالية بين القطاعين العام والخاص وإن المبادرة تتسق مع مهمة مودي الأوسع نطاقا لاستعادة التراث الثقافي والروحي القديم للهند من جميع أنحاء العالم والاحتفاء به.

استخرجت الأحجار الكريمة في 1898 من بناء قديم يضم مقدسات بوذية في بيبراوا بشمال الهند على يد مدير العقارات الإنجليزي وليام كلاكستون بيبي إلى جانب أجزاء من العظام التي يُعتقد أنها تعود لبوذا.

وسُمح لبيبي فيما بعد بالاحتفاظ بأكثر من 300 جوهرة متماثلة ظلت متوارثة في عائلته.